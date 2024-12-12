ÊÆ£Ã£Ð£É¡¢11·î¤ÏÁ°Ç¯Èæ2.7¡ó¾å¾º¡¡¿¤Ó2¥«·îÏ¢Â³¤Ç²ÃÂ®
Lucia Mutikani
[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬£±£±ÆüÈ¯É½¤·¤¿£±£±·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ£²¡¥£·¡ó¾å¾º¤·¡¢¿¤Ó¤ÏÁ°·î¤Î£²¡¥£¶¡ó¤«¤é²ÃÂ®¤·¤¿¡£
Á°·îÈæ¤Ï£°¡¥£³¡ó¾å¾º¤·¡¢£·¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÂçÉý¤Ê¿¤Ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÄÃÀÅ²½¤È²ÈÄÂ¤Î¿¤ÓÆß²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Íè½µ¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¼Â»Ü¤ËË¸¤²¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£
Á°Ç¯Èæ¡¢Á°·îÈæ¤È¤â»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£
¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼óÀÊ·ÐºÑ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¢¥¨¥ì¥ó¡¦¥¼¥ó¥È¥Ê¡¼»á¤Ï¡Ö£Æ£Ò£Â¤ÎÍè½µ¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¡ØËüÁ´¡Ù¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢£±·î¤ÎÍø²¼¤²¤Ï°ú¤Â³¤µÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
²ÈÄÂ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñÂå¤ò´Þ¤à½»µïÈñ¤ÏÁ°·îÈæ£°¡¥£³¡ó¾å¾º¤·¡¢Á°·îÈæ¤Ç¤Î¾å¾ºÊ¬¤Î£´£°¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤¿¡££±£°·î¤Ï£°¡¥£´¡ó¾å¾º¤À¤Ã¤¿¡£
¿©ÉÊ¤Ï£°¡¥£´¡ó¾å¾º¡£Á°·î¤Ï£°¡¥£²¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤è¤êÍñ¤Î²Á³Ê¤¬£¸¡¥£²¡óµÞÆ¤·¤¿¡£
ÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À®Ê¬¤ò½ü¤¯¥³¥¢£Ã£Ð£É¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ£³¡¥£³¡ó¾å¾º¤·¡¢¿¤Ó¤ÏÁ°·î¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£Á°·îÈæ¤Ç¤Ï£°¡¥£³¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£
²ÈÄÂ¤Ï£°¡¥£²¡ó¾å¾º¤È¡¢£²£°£²£±Ç¯£··î°ÊÍè¤Î¾®Éý¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
µ¢Â°²ÈÄÂ¡Ê£Ï£Å£Ò¡Ë¤Ï£°¡¥£²¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â£²£±Ç¯£´·î°ÊÍè¤Î¾®Éý¾å¾º¤À¤Ã¤¿¡££±£°·î¤Ï£°¡¥£´¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¼ç°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿²ÈÄÂ¾å¾º¥Ú¡¼¥¹¤¬Æß²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Êª²Á¸«ÄÌ¤·¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Ãû¤·¤È¤Ê¤ë¡£
£Ã£Ð£É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤¬¿äÄê¤¹¤ë£±£±·î¤Î¥³¥¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê£Ð£Ã£Å¡Ë²Á³Ê»Ø¿ô¤Ï¡¢£±£°·î¤ÎÁ°·îÈæ£°¡¥£³¡ó¾å¾º¤ËÂ³¤¡¢£±£±·î¤Ï£°¡¥£²¡ó¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ÏÁ°Ç¯Èæ£²¡¥£¹¡ó¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡££±£°·î¤Ï£²¡¥£¸¡ó¾å¾º¤À¤Ã¤¿¡£
£±£²Æü¤Ë¤Ï²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡¢ºÇ½ª¼ûÍ×¸þ¤±ºâ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤âÈ¯É½¤ò¹µ¤¨¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
£Ã£Í£Å¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥§¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤Ï£±£²·î£±£·¨¡£±£¸Æü¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¤Î£°¡¥£²£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍø²¼¤²¤ò¤Û¤Ü´°Á´¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££Ã£Ð£ÉÈ¯É½Á°¤ÏÌó£¸£¶¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¸¥å¥Î¡¼»á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÂçÉý¤Ê¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ØÀÇ¡¢ºâÀ¯¡¢°ÜÌ±À¯ºö¤ÎÊÑ¹¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÄÃÀÅ²½¤ÏÍèÇ¯¤ÏÄäÂÚ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£