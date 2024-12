SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルー“BMSG POSSE”。12月11日にリリースされたオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』を引っ提げて、東京・豊洲PITで開催された単独公演<BMSG POSSE presents TYOISM>が会場を埋め尽くす満員の観客を熱狂させ無事に成功を収めた。

オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』



2024.12.11 (Wed.) ReleasePre-add/Pre-save:https://orcd.co/bmsgposse_tyoism01-トラックリスト-01. Girlfriend (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE02. ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI)) / SKY-HI, Novel Core, CHANGMO03. New Chapter (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG ALLSTARS04. MINNA BLING BLING (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE05. The Sun from the EAST (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG EAST06. The Moon in the WEST (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG WEST07. OVERDRIVE (Prod. ALYSA) / BMSG POSSE08. Tokyo Night Dreaming feat. No Rome (Prod. No Rome) / SKY-HI, REIKO, No Rome09. Girlfriend -Remix- (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE, JP THE WAVY, SALU