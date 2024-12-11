µÓËÜ¡¦·¯ÄÍÎÉ°ì¤Ï¤Ê¤¼¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡Ù¤Î´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤«¡¡¡ÈÍ§¿Í¡É¼¼°æ¿µ¼¡¤Ø¤Î°¦¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØÍÙ¤ë¡Ù¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ëÁ°¸åÊÔ¤Î±Ç²è¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡ ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡Ù¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡ À¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡Ù¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏÀÄÅç½Óºî¡Ê¿¥ÅÄÍµÆó¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ N.E.W.¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§µµ»³Àé¹P¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¡ØÍÙ¤ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Ø¤Î¡ÈÀÕÇ¤¡É¡¡¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿¡È½ª¤ï¤ê¡É¤Îºß¤êÊý
¡¡¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡ÙÁ°¸åÊÔ¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤Î¼¼°æ¿µ¼¡¡ÊÌøÍÕÉÒÏº¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£·Ù»¡¤ò¼¤á¤Æ¸Å¶¿¤Î½©ÅÄ¤ÇÊë¤é¤¹¼¼°æ¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¡§ËÜ¹¹î¹Ô¡¢µÓËÜ¡§·¯ÄÍÎÉ°ì¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§µµ»³Àé¹¤È¤¤¤¦¡ØÍÙ¤ë¡Ù¥·¥êー¥º¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿3¿Í¤¬ºÆ·ë½¸¤·¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë´ë²è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï·¯ÄÍ¤¬µµ»³¤ËÁ÷¤Ã¤¿°ìËÜ¤Î¥áー¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·¯ÄÍ¤Ï¼¼°æ¿µ¼¡¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÊÀ®ÇÏÎí°ì¡Ë
¡ü¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡Ù¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÆüËÜ±Ç²è¤ÎÅÁÅý
ーーº£²ó¤Î¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡Ù¤Ï¡¢·¯ÄÍ¤µ¤ó¤¬µµ»³¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥áー¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
·¯ÄÍÎÉ°ì¡Ê°Ê²¼¡¢·¯ÄÍ¡Ë¡§ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼¼°æ¿µ¼¡¤¬º£¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Çµµ»³¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼¼°æ¿µ¼¡¤Î¸½ºß¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤¤¡£½ªßá¤ÎÃÏ¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×¡Öµµ»³¡¢·¯ÄÍ¡¢ËÜ¹¤Î3¿Í¤Ç»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥áー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ーー·¯ÄÍ¤µ¤ó¤«¤é¥áー¥ë¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ë¡¢µµ»³¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Êµµ»³Àé¹P¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¡ØÍÙ¤ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Ø¤Î¡ÈÀÕÇ¤¡É¡¡¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿¡È½ª¤ï¤ê¡É¤Îºß¤êÊý¡Ë
·¯ÄÍ¡§40Ç¯¶á¤¤ºî²È¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¿Í¤Ë¥áー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Äó°Æ¤µ¤ì¤¿´ë²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î»Å»ö¤â¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤º²¿¤è¤ê¡Öº£¡¢¼¼°æ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò°ìÈÖ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ーー¥áー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢º£²ó¤Î·ëËö¤Ï·¯ÄÍ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
·¯ÄÍ¡§ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï»°¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜ¹´ÆÆÄ¤ÏºÇ½é¤Ï¾è¤êµ¤¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤¦～¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢1Ç¯¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢º£¤Î·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
ーーº£²ó¡¢ËÜ¹´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤´¤¯Çº¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
·¯ÄÍ¡§ºÇ½ªÅª¤ÊºîÉÊ¤ÎÀÕÇ¤¤ÏËÜ¹´ÆÆÄ¤¬Èï¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ä¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸½¾ì¤Ç¤âÁêÅö¡¢Çº¤Þ¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤·¡£º£²ó¤Ïµµ»³¤µ¤ó¤¬¤«¤Ê¤ê¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡Ù¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤ò¹þ¤á¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£ËÍ¤Î»×¤¤¤ÏµÓËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿2¿Í¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¡ØÍÙ¤ë¡ÙÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ØÍÙ¤ë¡Ù¤È°ã¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¼¼°æ¿µ¼¡¤ò¸«¤Ä¤á¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー²áµîºî¤Î±ÇÁü¤¬²óÁÛ¥·ー¥ó¤È¤·¤Æ¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ØÍÙ¤ë¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·¯ÄÍ¡§²óÁÛ¥·ー¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µÓËÜ¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏËÜ¹´ÆÆÄ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤ÆËÍ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¼¼°æ¤µ¤ó¤¬ÅÄ¼Ë¤ÇÈª»Å»ö¤·¤Æ¤¿¤éÃ¯¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÆëÀ÷¤Þ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï1»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²áµî¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë²óÁÛ¥·ー¥ó¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¿¹½Â¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Î±Ç²èÈÇ¤Ï²£Ä¹¤Ë¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Õ¥£¥ë¥à¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î²áµî±ÇÁü¤ÏÇò¤ËÅ¾¤¬¤·¤Æ¥Ö¥é¥¦¥ó´É¥Æ¥ì¥Ó¤Î±ÇÁü¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡Ø¥«¥¤¥í¤Î»ç¤Î¥Ð¥é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ÆÍÁ³¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÃæ¤Î¼¼°æ¤µ¤ó¤¬µÞ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢Èª»Å»ö¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤Ã¤ÁÍè¤¤¤è¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î»ö·ï¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¼¼°æ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÆâ¤³¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃý¤ê¤À¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
ーーËÍ¤Ï±Ç²è¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸½ºß¤ÎÊý¤¬¡¢¼¼°æ¤äÀÄÅç¤ÎÂ¸ºß¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÍÙ¤ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ï¸½¼Â¤È»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬Æ±¤¸¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬°ì½ï¤ËÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÄÅç¤â¼¼°æ¤â¡¢Í§Ã£¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤°¤é¤¤¤Ë¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¼Âºß´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
·¯ÄÍ¡§¡ØÍÙ¤ë¡Ù¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE FINAL ¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¡ÖÀÄÅç¤ä¼¼°æ¤Ïº£¡¢²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ§Ã£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â¡£Ï¢Íí¤¬Íè¤Ê¤¤Í§Ã£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢¤â¤¦¤¹¤°ÄêÇ¯¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È·è¤á¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡× ¤È¼¼°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â°ì½ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ーー¤¹¤´¤¯¡ÖÆüËÜ±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¼°æ¤µ¤ó¤¬Àã¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«µã¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
·¯ÄÍ¡§º£²ó¤ÏÌÚ²¼Øª²ð´ÆÆÄºî¡ØÆó½½»Í¤ÎÆ·¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìÊõ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¾¾ÃÝ±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì»þ´ü¡¢¡ÈÅìÃÝ¡É¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÓËÜ¤ÎÄ¾¤·¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ë»þ¤Ë¥¿¥«¡Êã·Æ£½á¡Ë¤ÈÆ±µéÀ¸¤ÎÂçÀî¼ÓÌí¹á¡ÊÃ°À¸ÌÀÎ¤¡Ë¤¬2¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È´ÆÆÄ¤ÈËÍ¤âÆ±»þ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Î´¶³Ð¤À¤È¡¢¹â¹»À¸¤ÎÃË½÷¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤¬Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤È¤«ËâË¡¤ò»È¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ¼ì¤ÊÀßÄê¤òÆþ¤ì¤ë±Ç²è¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤ÇÉáÄÌ¤ËÀã¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£µÞ¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿¹Ã«»ÊÏº´ÆÆÄºî¡ØÊü²Ý¸å¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Ã¤ÆËÜ¹´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ーー¡ØÍÙ¤ë¡Ù¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤«¤é±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÂçË½¤ì¤·¤¿¥·¥êー¥º¤Ç¡¢Åö»þ¤Î´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤ÏË®²è¤Î¥¢¥ó¥Á¥Æー¥¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆüËÜ±Ç²è¤ÎÅÁÅý¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
·¯ÄÍ¡§ËÍ¼«¿È¤¬ÆüËÜ±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Îº¢¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Îµ²±¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¡ØÆó½½»Í¤ÎÆ·¡Ù¡ØÄÅ·Ú¤¸¤ç¤ó¤¬¤éÀá¡Ù¡ØÊü²Ý¸å¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ±Ç²è¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë±Ç²è¤ò»£¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÅìµþ¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬ÀÄ¿¹¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤É¤³¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷·Ê¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤ë¤Ë¤ÏÆüËÜ±Ç²è¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö¿Í¤Ï»à¤Ì¡£¤À¤«¤é¤É¤¦º£¤òÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡×
ーー¡ØÍÆµ¿¼Ô ¼¼°æ¿µ¼¡¡Ù¤Ç¤Ï·¯ÄÍ¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¼°æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·¯ÄÍ¡§Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤ÏÌøÍÕÉÒÏº¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼¼°æ¤Ï¡ØÍÙ¤ë¡Ù¤Ç¤ÏÅö½é¡¢¡È°Ìò¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌøÍÕ¤µ¤ó¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£ ËÍ¤ÏÇëËÜ¶Ö°ì¤ÎÄï»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌøÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¶Ö¥É¥ó¡ªÎÉ¤¤»Ò°¤¤»ÒÉáÄÌ¤Î»Ò¤ª¤Þ¤±¤Î»Ò¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸µ¡¹¡Ö¾Ð¤¤¡×¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØÍÙ¤ë¡Ù ÂæËÜ¾å¤Ç¤Ï¡¢°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤¹¤é¤â¼¼°æ¤Ï¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌøÍÕ¤µ¤ó¤Î²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¿Í¾ðÌ£¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¼¼°æ¤Î¿Í´ÖÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£Ìò¼Ô¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìò¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ºî²È¤ä±é½Ð²È¤¬¤½¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÆâÍÆ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¼¼°æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー¼¼°æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ï±ÇÁü¤È¤·¤Æ±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏµÓËÜ¤ÎÃÊ³¬¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
·¯ÄÍ¡§ËÍ¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡ÖÀã¤ÎÃæ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¼°æ¤Î´é¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ì¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡£¡Ø¥ª¥Ã¥Èー¤È¤¤¤¦ÃË¡Ù¤ä¡Ø¥°¥é¥ó¡¦¥È¥ê¥Î¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»à¤Î½Ö´Ö¤È»à¸å¤Î»Ñ¤Ï±Ç¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¨¥Ô¥íー¥°¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Î¥·ー¥ó¤Ï´ÆÆÄ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£
ーーÅö½é¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
·¯ÄÍ¡§Àã¤ÎÃæ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°¡×¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»à¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¸«¤Ä¤á¤ë¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¡¢ËÜ¹´ÆÆÄ¤ÎÊý¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
ーー·¯ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¼¼°æ¤Ë¼«Ê¬¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
·¯ÄÍ¡§¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÄÅç¤ÏÅö»þ5ºÐ¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¶î¤±²ó¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¤½¤³¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¼°æ¿µ¼¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µµ»³¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä¼ò¤ÎÀÊ¤ÇÊñ¤ß±£¤µ¤º¤ËËÜ²»¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾å»Ê¤ä²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¶òÃÔ¤äÇº¤ß¤òËÍ¤¬Á´Éô¥á¥â¤·¤ÆÂæËÜ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Î»þ¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÂæ»ì¤¬µµ»³¤µ¤ó¤¬Ã¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡£Éô²¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¾å¤Î¼èÄùÌò¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¡Ö¤Ç¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¤§¡×¤Èµµ»³¤µ¤ó¤«¤é¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢¤À¤Ã¤¿¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ë¹Ô¤¯ÏÃ¤òºî¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡ØÍÙ¤ë¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Îµµ»³¤µ¤ó¤Î¸½¼Â¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éµµ»³¤µ¤ó¡¢º£²ó¤Î¼¼°æ¤ÎºÇ´ü¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡£
ーーº£²ó¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥ê¥¢¥ë´ó¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØÍÙ¤ë¡Ù¤ÏÊ¿À®¤ÎÆüËÜ¤ÈÊÂÁö¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þÂå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¼¼°æ¤µ¤ó¤Î°¥½¥¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÀÚ¼Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
·¯ÄÍ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥®¥ê¥®¥êÉÁ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¼¼°æ¤¬½þ¤¤¤È¤·¤ÆÈÈºáÈï³²¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡£À¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤ò¼¼°æ¤¬Áª¤ó¤À¤ÈÉÁ¤¯¤Î¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢º£¤Î»þÂå¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¥À¥¦¥Êー¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£60ºÐ¤ÎÃË¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤À¤«¤é¤³¤½¡ØÍÙ¤ë¡Ù¥·¥êー¥º¤È°ì½ï¤ËÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¤Ï»É¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØÍÙ¤ë¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡Ö»Å»ö¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡ÁÈ¿¥¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡Ö¿Í¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÇ¯¤ò¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·¯ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
·¯ÄÍ¡§¡Ö¿Í¤Ï»à¤Ì¡£¤À¤«¤é¤É¤¦º£¤òÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£2013Ç¯¤Ë¡Ø°äÂÎ ÌÀÆü¤Ø¤Î½½Æü´Ö¡Ù¤È¤¤¤¦ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥¿¥Ã¥Á¤Î±Ç²è¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤ë¾å¤Ç¤Î»ÑÀª¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î¿ÌºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤ÈÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿Êý¤ÎÏÃ¤ò¡¢¤º¤Ã¤È²¿Ç¯¤â¼èºà¤ò¤·¤Æ±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç»àÀ¸´Ñ¤¬À¨¤¯¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Íè¤¿¤é¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤â¸À¤¦¡£¡Öº£¡¢¤ä¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢¼¼°æ¿µ¼¡¤Î¸½ºß¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç¡ÖÈà¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï½é¤á¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ーーµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
·¯ÄÍ¡§ËÍ¤¬ºÇ¶á¤è¤¯¸À¤¦¤Î¤Ï¡Ö¾ðÇ®¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ»½Ñ¤Ï¤¢¤ë¡×¡£Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È´¶À¤ÏÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢´¶À¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ã¤¤ºî²È¤ËÂæ»ì¤ò½ñ¤«¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢µ»½Ñ¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¥¹¥ê¥éー¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーº£²ó¤Î±Ç²è¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´¶À¤È¤·¤Æ¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·¯ÄÍ¡§¤½¤ì¤Ïµ»½Ñ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿´¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£µ»½Ñ¤Ï²áµî¤Î·Ð¸³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²áµî¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Î»þ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ±Ç²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£70～80Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡Ê¥¸¥çー¥¸¡¦¡Ë¥ëー¥«¥¹Á°Ìë¡¢¡Ê¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¡Ë¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°Á°Ìë¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¡¢µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ñ¤¿±Ç²è¤Îµ²±¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÍ¤Ïµ»½Ñ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Éü½²¤Ë¹Ô¤¯¥·ー¥ó¤òÉÁ¤¯»þ¤Ï¡¢¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤ò²¿ËÜ´Ñ¤Æ¤ë¤«¤ÇºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¸À¤¦¡Ö´¶À¤Èµ»½Ñ¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊÊ¸¡áÀ®ÇÏÎí°ì¡Ë