¡ØÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡ÙÀäÂÎÀäÌ¿¡Ä¤¤¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ò¥ë¥³¤ÎÀµÂÎ¤Ë»ëÄ°¼Ô¡ÖÍè½µºÇ½ª²ó¤Ã¤ÆËÜµ¤¡©¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸¶ÎµÌé¤¬¼ç±é¤·¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿å10¥É¥é¥Þ¡ØÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¹¹¿·¡ª¶½¶Ì²í¤Î¥È¥ì¥«É÷¡Ú¿À¥«¡¼¥É¡Û
¡¡´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦¹õ´äÊÙ»á¡¢±é½Ð¡¦ÀÐÀî½ß°ì»á¤Ë¤è¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ëËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£¿È¶á¤Ê¸½Âå»ö·ï¡ßºÇÀèÃ¼¤Î²Ê³ØÁÜºº¤Ç¤Ï²òÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÉÔ²Ä²ò¤Ê°Û¾ï»ö·ï¡É¤ò¡ÖÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡ÖÁ´·è¡Ê¥¼¥ó¥±¥Ä¡Ë¡×¡Ë¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÁÜººµ¡´Ø¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡£
¡¡¹ÓÇÈ·ò¸ã¡Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢Ä¾ÈûµÈÆ»¡Ê³Áß·Í¦¿Í¡Ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¶½¶Ì²í¡ÊÆ£¸¶ÎµÌé¡Ë¤È¥Ò¥ë¥³¤Î´Ø·¸¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¡¢¶½¶Ì¤Ë»ö¾ð¤òÄ°¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶½¶Ì¤Ï·Ù»¡¤Î»ñÎÁ¤«¤é·îÆÉÌ¿(¤Ä¤¯¤è¤ß¤Î¤ß¤³¤È)¡¦ÄÑÌ¤À¤¡ÊÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ë¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¡ÖÅ·ÀÐ¸ÍÊÌ¿À(¤¢¤á¤Î¤¤¤ï¤È¤Î¤ï¤±¤Î¤«¤ß)¤Ï¶½¶Ì²í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Á´·è¤ËÌá¤Ã¤¿¶½¶Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¾è¤ê°Ü¤é¤ì¤¿ÆÍÁ³¤Î±§´îÇ·Ì±À¸¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤«¤é¤Î½±·â¤ËÁø¤¤¡¢¥Ú¥ó¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿À´ï(¤¸¤ó¤®)¡¦Å·Ç·²Ãµ×Ìð(¤¢¤á¤Î¤«¤¯¤ä)¤ÎÌð¿¬¤Ç±«Ìî¾®Ì´¡Ê¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ë¤¬»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£½ý¸ý¤«¤é¤Î½Ð·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢½ù¡¹¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶½¶Ì¡£¤½¤Î»þ¡¢Ë¶ÌÈÞ²Ö¡ÊÊ¡ËÜè½»Ò¡Ë¡¢¶ÜÅÄÀµÉ§¡ÊÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡Ë¡¢Â¼¼ç¸×ÈôÌð¡ÊÌ¾Â¼Ã¤¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢´íµ¡¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Ã¦¤¹¤ë¡£
¡¡½Ð·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¶½¶Ì¤Ï¡¢Á´·è¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼«¤é¤¬¢ãÅ·ÀÐ¸ÍÊÌ¿À¢ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢±«Ìî¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ê¼£ÌþÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿À¡¦¥¹¥µ¥Î¥ª¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¶½¶Ì¤Ï´Ö°ìÈ±¤ÇÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡£¶á¤¯¤ËÉº¤¦¥Ò¥ë¥³¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¶½¶Ì¤é¤ÏÄ¾Èû¡¢¹ÓÇÈ¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¡¢2¿Í¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¥Ò¥ë¥³¤òÌ¾¾è¤ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¼÷Àµ¡ÊÌî´Ö¸ýÅ°¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
¡¡¼÷¤È¤Î·èÀï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¶½¶Ì¡¢Ë¶Ì¡¢¶ÜÅÄ¤Î3¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ°¤¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÕ¤ËÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿±«Ìî¤Ï¹ÓÇÈ¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÆóµÜ¡ÊÀ®³¤Íþ»Ò¡Ë¤Ë¼öÉä¤òÅ½¤é¤ì¡¢¡Ö¹Ô¤³¤¦¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ø¡×¤È¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ½¸ÃÄ¼«»¦¤·¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤Ïº®ÆÙ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼¡²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï¶½¶Ì¤¬¼è¤êÍð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡ÖËÍ¤¬¡¢¥Ò¥ë¥³¤Ç¤¹¡×¤È¾×·âÈ¯¸À¡£ºÇ½ªÏÃ¤òÁ°¤ËÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¤¤À¤Ë¥Ò¥ë¥³¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡Ö¿§¡¹¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤ÆÆ¬Êú¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö¤â¤¦»×¹Í²óÏ©¤¬¿À¤ÎÎÎ°è¤¹¤®¤ó¤è¡Ä¡×¡Ö¤É¤¨¤é¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÍè½µºÇ½ª²ó¤Ã¤ÆËÜµ¤¡Ä¡©¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¹¹¿·¡ª¶½¶Ì²í¤Î¥È¥ì¥«É÷¡Ú¿À¥«¡¼¥É¡Û
¡¡´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦¹õ´äÊÙ»á¡¢±é½Ð¡¦ÀÐÀî½ß°ì»á¤Ë¤è¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ëËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£¿È¶á¤Ê¸½Âå»ö·ï¡ßºÇÀèÃ¼¤Î²Ê³ØÁÜºº¤Ç¤Ï²òÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÉÔ²Ä²ò¤Ê°Û¾ï»ö·ï¡É¤ò¡ÖÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡ÖÁ´·è¡Ê¥¼¥ó¥±¥Ä¡Ë¡×¡Ë¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÁÜººµ¡´Ø¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡¹ÓÇÈ·ò¸ã¡Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢Ä¾ÈûµÈÆ»¡Ê³Áß·Í¦¿Í¡Ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¶½¶Ì²í¡ÊÆ£¸¶ÎµÌé¡Ë¤È¥Ò¥ë¥³¤Î´Ø·¸¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¡¢¶½¶Ì¤Ë»ö¾ð¤òÄ°¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶½¶Ì¤Ï·Ù»¡¤Î»ñÎÁ¤«¤é·îÆÉÌ¿(¤Ä¤¯¤è¤ß¤Î¤ß¤³¤È)¡¦ÄÑÌ¤À¤¡ÊÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ë¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¡ÖÅ·ÀÐ¸ÍÊÌ¿À(¤¢¤á¤Î¤¤¤ï¤È¤Î¤ï¤±¤Î¤«¤ß)¤Ï¶½¶Ì²í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Á´·è¤ËÌá¤Ã¤¿¶½¶Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¾è¤ê°Ü¤é¤ì¤¿ÆÍÁ³¤Î±§´îÇ·Ì±À¸¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤«¤é¤Î½±·â¤ËÁø¤¤¡¢¥Ú¥ó¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿À´ï(¤¸¤ó¤®)¡¦Å·Ç·²Ãµ×Ìð(¤¢¤á¤Î¤«¤¯¤ä)¤ÎÌð¿¬¤Ç±«Ìî¾®Ì´¡Ê¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ë¤¬»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£½ý¸ý¤«¤é¤Î½Ð·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢½ù¡¹¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶½¶Ì¡£¤½¤Î»þ¡¢Ë¶ÌÈÞ²Ö¡ÊÊ¡ËÜè½»Ò¡Ë¡¢¶ÜÅÄÀµÉ§¡ÊÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡Ë¡¢Â¼¼ç¸×ÈôÌð¡ÊÌ¾Â¼Ã¤¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢´íµ¡¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Ã¦¤¹¤ë¡£
¡¡½Ð·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¶½¶Ì¤Ï¡¢Á´·è¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼«¤é¤¬¢ãÅ·ÀÐ¸ÍÊÌ¿À¢ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢±«Ìî¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ê¼£ÌþÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿À¡¦¥¹¥µ¥Î¥ª¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¶½¶Ì¤Ï´Ö°ìÈ±¤ÇÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡£¶á¤¯¤ËÉº¤¦¥Ò¥ë¥³¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¶½¶Ì¤é¤ÏÄ¾Èû¡¢¹ÓÇÈ¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¡¢2¿Í¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¥Ò¥ë¥³¤òÌ¾¾è¤ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¼÷Àµ¡ÊÌî´Ö¸ýÅ°¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
¡¡¼÷¤È¤Î·èÀï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¶½¶Ì¡¢Ë¶Ì¡¢¶ÜÅÄ¤Î3¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ°¤¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÕ¤ËÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿±«Ìî¤Ï¹ÓÇÈ¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÆóµÜ¡ÊÀ®³¤Íþ»Ò¡Ë¤Ë¼öÉä¤òÅ½¤é¤ì¡¢¡Ö¹Ô¤³¤¦¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ø¡×¤È¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ½¸ÃÄ¼«»¦¤·¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤Ïº®ÆÙ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼¡²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï¶½¶Ì¤¬¼è¤êÍð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡ÖËÍ¤¬¡¢¥Ò¥ë¥³¤Ç¤¹¡×¤È¾×·âÈ¯¸À¡£ºÇ½ªÏÃ¤òÁ°¤ËÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¤¤À¤Ë¥Ò¥ë¥³¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡Ö¿§¡¹¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤ÆÆ¬Êú¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö¤â¤¦»×¹Í²óÏ©¤¬¿À¤ÎÎÎ°è¤¹¤®¤ó¤è¡Ä¡×¡Ö¤É¤¨¤é¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÍè½µºÇ½ª²ó¤Ã¤ÆËÜµ¤¡Ä¡©¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£