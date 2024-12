【2024年のApp Store Awards】12月11日 発表

Appleは12月11日、2024年の「App Store Awards」受賞アプリを発表した。

「App Store Awards」はその年最高のアプリとゲームを表彰するもので、世界中のデベロッパから卓越したユーザー体験、デザイン、イノベーションをもとに選出。11月末に45本のアプリとゲームがファイナリストとして公開されていたが、今回18本のアプリとゲームが受賞となった。

今年の「ベストiPhoneゲーム(iPhone Game of the Year)」は、Farlight Gamesの旅するファンタジアRPG「AFK:ジャーニー」が受賞した。発表に際して行なわれたインタビューでは「前作『AFKアリーナ』は大きな賞には至らなかったので、今回の受賞は大きな励みになり、大変嬉しいですし、チームの努力が報われたと思います」とコメント。またApp Storeについて「最高のエクスペリエンスを提供できるプラットフォームで、『AFK:ジャーニー』もiPhoneではいつでもどこでも体験できますし、Macではより大きな画面でプレイすることができ、App Storeのアカウントを通じてデータを共有できます」と語ってくれた。

2024年の「ベストiPhoneゲーム」に輝いた「AFK:ジャーニー」

今年から空間コンピュータ「Apple Vision Pro」のベストアプリも加わり、MARVELの世界を体験できる「What if…? An immersive Story」が受賞となった。開発チームは最初にVision Proを体験した際「画面の忠実度やハンドジェスチャーの正確性に驚くと同時に、これでMARVELのキャラクターたちをリビングに登場させることができると感じた」と語っており、本アプリを「イマーシブの世界におけるエンターテインメントの可能性の一つ」としている。

また「ベストApple Vision Proゲーム(Apple Vision Pro Game of the Year)」には、サイケデリックな空間でリズムゲームをプレイする「THRASHER: Arcade Odyssey」が選出された。

初の「ベストApple Vision Proアプリ」となった「What if…? An immersive Story」

「ベストApple Vision Proゲーム」には「THRASHER: Arcade Odyssey」が選出

そのほかにも“ベストiPadゲーム”は「スクワッド・バスターズ」、“ベストMacゲーム”は「Thank Goodness You’re Here!」が受賞。サブスクリプションサービス「Apple Arcade」もベストゲームには「Balatro+」が選ばれている。

【2024年の「App Store Awards」ゲーム部門】

ベストiPadゲーム「スクワッド・バスターズ」

ベストMacゲームは「Thank Goodness You’re Here!」

ベストApple Arcadeゲーム「Balatro+」

