¥¸¥í¥ê¥¢¥óÎ¦¡¢£²Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢Àï¤Ç°µ´¬¤Î£²²ó£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤â¡Ö»î¹ç¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÉÝ¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£¶£¸¡¦£°¥¥í·ÀÌó£¸²óÀï¡×¡Ê£±£±Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¸å±ç¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥åÀÖ±©¶½¹Ô¡Ö£Ï£Ö£Å£Ò¡¡£È£Å£Á£Ô¡¡£Â£Ï£Ø£Å£Ò£Ó¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¥£±£±£±¡×¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸µÆüËÜ¥é¥¤¥Èµé£´°Ì¤Î¥¸¥í¥ê¥¢¥óÎ¦¡Ê£³£¶¡Ë¡á¥Õ¥é¥Ã¥·¥åÀÖ±©¡á¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥í¥ê¥¢¥ó¤Ï£³³¬µé¶á¤¯³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¸µÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄ¹ßÀÎ¦¡Ê£³£³¡Ë¡áÀÐÅÄ¡á¤È¡ÖÎ¦ÂÐ·è¡×¡££±²ó¤Ë¡Ö»î¹çÁ°¤«¤éÅö¤¿¤ê¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦±¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸ú¤«¤»¡¢£²²ó¤Ë¤â±¦¤Ç¤è¤í¤á¤«¤»¤ë¤È¡¢º¸¤Ç¥È¥É¥á¤ò»É¤·¤¿¡£¥¸¥í¥ê¥¢¥ó¤Ë¤Ï¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é¾¡Íø¼Ô¾Þ¤Î½â¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¸¥í¥ê¥¢¥ó¤Ï¡Ö¿´Â¡¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤°¤é¤¤¥É¥¥É¥¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤ÇÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤Èµ×¡¹¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÂÎ½Å¤Ïº£Ç¯£´·î¤Ë¤Ï£¸£·¥¥í¤Þ¤ÇÁý¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é£¸£±¡Á£¸£²¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç»î¹ç¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï£±£³¡Á£±£´¥¥íÍî¤È¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¿©¤ÏÂç¹¥Êª¤ÎÆóÏº¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¶²ÉÝ¿´¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£»î¹ç¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÉÝ¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿µ¤·Ú¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¢¤ê¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Ä¹ÈøÊþÈÏ¡Ê£²£¹¡Ë¡á¥Õ¥é¥Ã¥·¥åÀÖ±©¡á¤Ï¡¢¥»¥ß¤Î¥Õ¥é¥¤µé£¸²óÀï¤ÇÃæ»³Í´ÂÀ¡Ê£²£¹¡Ë¡á°ìÎÏ¡á¤ÈÂÐÀï¡£Â¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¡õ¥¢¥¦¥¨¡¼¤ÎÄ¹Èø¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ»³¤Ï°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ·ý¤ò¿¶¤ë¤¦¡££²²ó¤ËÃæ»³¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢£µ²ó¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÃæ»³¤¬º¸ÌÜ¾å¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Þ¤Ç¼ê¿ô¤ò¸º¤é¤µ¤ºÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤¿Î¾Íº¤À¤¬¡¢Ãæ»³¤Î½ý¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê£·²óÅÓÃæ¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£Éé½ýÈ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸£³¼Ô¤È¤â£¶£·¡Ý£¶£µ¤ÇÄ¹Èø¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£Ä¹Èø¤Ë¤Ï¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é¾¡Íø¼Ô¾Þ¤Î½â¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£