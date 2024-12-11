¡Ø¿å¥À¥¦¡ÙÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄÂè3ÏÃ¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯Ãæ¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæ¤¬·â¤¿¤ì¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤ÎÂè3ÏÃ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û±é½Ð¡¦Æ£°æ·òÂÀÏº»á¤â¡ÉÉúÀþ¡ÉÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¡ÈÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡ÉÂè3ÏÃ¡ã¼ÂºÝ¤Î¥Ý¥¹¥È¡ä
¡¡¤³¤ÎÆüÄÅÅÄ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÍÌ¾¿Í¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¤½¤ÎÃÏ¸µ¤Ë¹Ô¤±¤Ð°Õ³°¤È¤¹¤ó¤Ê¤ê¼ê¤ËÆþ¤ëÀâ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¡£¥í¥±VTR¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡Ö¥Ñ¥ó¥Ã¡×¤È¤¤¤¦½ÆÀ¼¤¬¶Á¤¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¤¬¶»¤ò·â¤¿¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢¼ýÏ¿¤¬»ß¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é¥Ë¥ä¤Ä¤¯ÄÅÅÄ¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¡ÖÂ¨»à¤ä¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄÂè3ÏÃ¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¸³«¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Î±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëÆ£°æ·òÂÀÏº»á¤Ï¡¢X¤Ë¡Ö13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿Í¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£ÄÅÅÄ¤â¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£Æ£°æ»á¤Î¤¤¤¦¡É13Ç¯¤Ö¤ê¡É¤È¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖGO!¥Ô¥í¥ß»¦¿Í»ö·ï¡×¤òÉ½¤¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û±é½Ð¡¦Æ£°æ·òÂÀÏº»á¤â¡ÉÉúÀþ¡ÉÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¡ÈÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡ÉÂè3ÏÃ¡ã¼ÂºÝ¤Î¥Ý¥¹¥È¡ä
¡¡¤³¤ÎÆüÄÅÅÄ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÍÌ¾¿Í¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¤½¤ÎÃÏ¸µ¤Ë¹Ô¤±¤Ð°Õ³°¤È¤¹¤ó¤Ê¤ê¼ê¤ËÆþ¤ëÀâ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¡£¥í¥±VTR¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡Ö¥Ñ¥ó¥Ã¡×¤È¤¤¤¦½ÆÀ¼¤¬¶Á¤¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¤¬¶»¤ò·â¤¿¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢¼ýÏ¿¤¬»ß¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é¥Ë¥ä¤Ä¤¯ÄÅÅÄ¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¡ÖÂ¨»à¤ä¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄÂè3ÏÃ¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¸³«¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Î±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëÆ£°æ·òÂÀÏº»á¤Ï¡¢X¤Ë¡Ö13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿Í¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£ÄÅÅÄ¤â¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£Æ£°æ»á¤Î¤¤¤¦¡É13Ç¯¤Ö¤ê¡É¤È¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖGO!¥Ô¥í¥ß»¦¿Í»ö·ï¡×¤òÉ½¤¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£