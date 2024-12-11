ÂæÏÑ¤«¤é¡È°Ç¥Ð¥¤¥È¡É¤ÇÍèÆü¡©¡ÖÆüËÜ¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤Ê¤¬¤é´ÊÃ±¤Ê»Å»ö¡×ÆÃ¼ìº¾µ½¡È½Ð¤·»Ò¡É¤ÇÂáÊá
¡ÖÆüËÜ¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑºß½»¤ÎÃË¤¬¡¢Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ç¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ë½»¤à19ºÐ¤ÎÃË¤Ï11·î¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶èÆâ¤Î¶ä¹Ô¤ÎATM¤ÇÊ¡²¬¸©¤Î½÷À¡Ê80Âå¡Ë¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤ò»È¤¤¡¢¸½¶â196Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ËÅÏ¹ÒÎò¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ¸ì¤âÏÃ¤»¤º¡¢10·î¤ËÃÎ¿Í¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤Ê¤¬¤é´ÊÃ±¤Ê»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤ï¤Ê¤¤¤«¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÂå¤ò½Ð¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤ÎÃË¤ÈÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤Î¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Öº£Æü¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤¾¡£¤ªÁ°¤Î½»½ê¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¡£Êì¿Æ¤Ë¤â´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤µ¤ì¡¢11·î¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÆþ¹ñ¡£
¿·½É¤äÃÓÂÞ¤Ç¡¢ÊÌ¤Î2¿Í¤«¤éÂÐÌÌ¤ä¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Ç»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÏÈÈ¹ÔÍâÆü¡¢ËÅç¶èÆâ¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤ÇÊÌ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ç¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»Ø¼¨Ìò¤ÏÁ´°÷¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤Þ¤ê¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÃË¤¬ÉÔÀµ»ÈÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊ¡²¬¸©¤Î½÷À2¿Í¤¬·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ë¿ÍÊª¤«¤éÆüËÜ¸ì¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£