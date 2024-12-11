¡Ú²£ÉÍ£Â£Ã¡½Âçºå¡ÛÂè£±¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä²£ÉÍ£Â£Ã¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥¹¡á²£ÉÍ¹ñºÝ¥×¡¼¥ë¡Ê¡Ê£Ã¡Ë£Â¡¥£Ì£Å£Á£Ç£Õ£Å¡Ë

¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ê¤½¤Ê£Â¥ê¡¼¥°£±Éô¡Ê£Â£±¡Ë¤Ï£±£±Æü¡¢²£ÉÍ¹ñºÝ¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÃÏ¶è¤Î²£ÉÍ£Â£Ã¤ÏÂçºå¤Ë£¸£´¡½£¸£¹¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢Àîºê¤âÎ°µå¤Ë£·£µ¡½£¸£µ¤ÇÇÔ¤ìº£µ¨ºÇÄ¹¤Î£µÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£

¡¡²£ÉÍ£Â£Ã¤ÏÁ°È¾¡¢¥¯¥é¡¼¥¯¤È¥¤¥ó¥°¥ê¥¹¤Ç£²£²ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤À¤¬Âè£³¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Î£²£¸¼ºÅÀ¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢µÕÅ¾¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡Àîºê¤ÏÂè£±¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤òÃæ¿´¤Ë£²£³ÆÀÅÀ¤È¾å¡¹¤Î½Ð¤À¤·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè£²¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¸åÈ¾¤ÎÂè£³¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ï·ø¤¤¼éÈ÷¤Ç£¸¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤â¡¢ºÇ½ª¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ÇÆÍ¤­Êü¤µ¤ì¤¿¡£