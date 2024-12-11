½÷À¤é¤·¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤♡¡ÚMIU MIU¡Û¤Î¿·¥¢¥¤¥³¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï¡©
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ´¤ì¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMIU MIU¡Ê¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦¡Ë¡Ù¤«¤é¿·¥¢¥¤¥³¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ÖWander¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤È¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½÷À¤é¤·¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤MIU MIU¤ÎºÇ½Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤è¤¦♡
¥¯¥é¥·¥«¥ë¥à¡¼¥É¤¬²ÃÂ®Ãæ♡ MIU MIU¤Î¥ï¥ó¥À¡¼¤ËÆ´¤ì¤Æ
MIU MIU¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ÖWander¡× ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Þ¥Æ¥é¥Ã¥»¥ì¥¶¡¼¤È¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¶ÊÀþ¤¬¤Ê¤ó¤È¤â½÷À¤é¤·¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¡£
¥µ¥¤¥º¤ä¥«¥é¥Ð¥ê¤âËÉÙ¤À¤«¤é¤¤Ã¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¹¥´ñ¿´¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º♡
¡Ò¾å¡Ó¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°
¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤â¾®Êª¤Ê¤é¤¢¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ò²¼¡Ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°
¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤È¤¤á¤¯¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡£
Photograph¡¿Yuki Ueda
¢¨¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡Ê¥¿¥Æ¡ß¥è¥³¡ß¥Þ¥ÁÑ¡Ë¤ÇÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡£