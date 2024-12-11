¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤¬¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¡ª ¿··¿¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×È¯ÇäÈ¾Ç¯¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¿Íµ¤¼Ö¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤¬Á´ÌÌºþ¿·¡ª
¡¡¸½ºß¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÅÐÏ¿¼Ö¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Û¥ó¥À¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡ÎòÂå¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ï°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯6·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿··¿¤â·øÄ´¤ÊÇä¤ì¹Ô¤¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¿··¿¤Î3ÂåÌÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Ìµ¸Â»ÅÍÍ¤Î¿··¿¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡3ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¡¢É¸½à»ÅÍÍ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥¨¥¢¡¼¡×¤È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥¯¥í¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥Õ¥ê¡¼¥É¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç·Ú¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³ÈÂç¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¨¥¢¡¼¤Ï¡¢Á´Ä¹4310mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ß1755mm¤È5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¥í¥¹¥¿¡¼¤Ï¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤òÁõÃå¤¹¤ë¤¿¤áÁ´Éý1720mm¤Î3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÏÀèÂå¤ÈÆ±¤¸2740mm¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê²ó¤·¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤È¡¢Æ±¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÍÑ°Õ¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥É½é¤Î¡Öe¡¨HEV¡×¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¡¦4WD¤ÎÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¥¨¥¢¡¼¤¬3Îó¥·¡¼¥È¤Ç6¿Í¾è¤ê¤È7¿Í¾è¤ê¤¬Áª¤Ù¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥¿¡¼¤Ï3Îó¥·¡¼¥È6¿Í¾è¤ê¤È¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¤ò¹¤¯»È¤¦¿Í¸þ¤±¤Î2Îó¥·¡¼¥È5¿Í¾è¤ê¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥É¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤Ë¤è¤ë¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤Ï7°Ì¡Ê8091Âæ¡Ë¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡¡3Îó¥·¡¼¥È¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¡Ê6°Ì¡¿9161Âæ¡Ë¤Ë¼¡¤°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿··¿¥Õ¥ê¡¼¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¸½¹Ô·¿¤ËÄÌ¤¸¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¹¥¯¥¨¥¢¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸ÄÀ¤¬Çö¤¤¡×¤ä¡Ö¤â¤Ã¤Èºî¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¾åÉô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢±¿Å¾ÀÊÁ°¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤«¤é¸«ÄÌ¤»¤ë°ÌÃÖ¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£
¡¡2ÂåÌÜ¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ËÃÊº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿··¿¤ÏÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¼Á´¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡Öe¡§HEV¥¯¥í¥¹¥¿¡¼¡×¤ÏÌó350Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹âµé´¶¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¥Á¥é¥Û¥é¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤°Õ¸«¤Ï¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¹ØÇãÁØ¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ã±¿È¼Ô¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¡£ÀèÂå¤ÇÇÝ¤Ã¤¿»È¤¤¾¡¼ê¤ä¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¥¡¼¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢160mmÉý¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ï²÷Å¬À¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¾è¼Ö¤Ç¤â½½Ê¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÞ¤ê¾ö¤àÊýË¡¤Ïº¸±¦Ä·¤Í¾å¤²Êý¼°¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÇÄê°ÌÃÖ¤¬90mm²¼¤²¤é¤ì¥ê¥¢¥²¡¼¥ÈÂ¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾ö¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹âÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤Û¤É¤Î¿··¿¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¾¯¤·¤º¤Ä²þÎÉ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¤ÎÄïÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¥ï¥´¥ó¤ÎÃæ´ÖÅª¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤¬½ù¡¹¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£