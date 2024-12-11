¼«¾Î°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¡Ê28¡Ë¤¬Å¹¤ËÍè¤¿27ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î´é¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤«¡¡ÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡ÀéÍÕ¡¦´Û»³
¤¤Î¤¦Ì¤ÌÀ¡¢ÀéÍÕ¸©´Û»³»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡¢¼«¾Î·Ð±Ä¼Ô¤Î28ºÐ¤ÎÃË¤¬¡¢Å¹¤ËÍè¤¿27ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Î¶áÆ£Íª¿ÎÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¸áÁ°1»þÈ¾¤¹¤®¡¢¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡ÖBar Raftel¡×¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡¢Å¹¤ËÍè¤¿27ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î´é¤ò²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þÅ¹Æâ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎµÒ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎµÒ¤ËÈï³²¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¡¢¶áÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤é´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶áÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£