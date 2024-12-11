¼ø¾Þ¼°¸å¡¢ÈÕ¤µ¤ó²ñ²ñ¾ì¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤ëÈïÃÄ¶¨ÂåÉ½°Ñ°÷¤Î¡Êº¸¤«¤é¡ËÌ§ËÒÃÒÇ·¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæßæÌ¦¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ½Å¸÷¤µ¤ó¡Ê£±£°ÆüÌë¡¢¥ª¥¹¥í¤Ç¡Ë¡áÅìÄ¾ºÈ»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡¡Ú¥ª¥¹¥í¡á¾®¾¾Âçµ³¡¢Èþº¬µþ»Ò¡ÛÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡Ë¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¤ò½Ë¤¦ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤¬£±£°ÆüÌë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¼óÅÔ¥ª¥¹¥íÃæ¿´Éô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇºÅ¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡ÈïÃÄ¶¨ÂåÉ½ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î²¦Â²¤äµÄ²ñµÄÄ¹¤éÌó£²£°£°¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£

¡¡½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ç¹Ö±é¤·¤¿ÅÄÃæô¦Ì¦¡Ê¤Æ¤ë¤ß¡Ë¤µ¤ó¡Ê£¹£²¡Ë¤éÂåÉ½°Ñ°÷£³¿Í¤Ï¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÂ¤ê¡¢¥Û¡¼¥³¥ó¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤ÈÄÌÌõ¤ò¸ò¤¨¤Æ²ñÏÃ¤·¤¿¡£Â¨¶½¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÍê¤Þ¤ì¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸¶Çú¤Î¤³¤È¤ò¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢½ÐÀÊ¼ÔÁ´°÷¤Ç´¥ÇÕ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼»º¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥°¥ê¥ë¤ä¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥­¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢½Ë±ã¤ÏÌó£´»þ´ÖÂ³¤¤¤¿¡£

¡¡ÂåÉ½°Ñ°÷¤ÎÅÄÃæ½Å¸÷¤µ¤ó¡Ê£¸£´¡Ë¤Ï½ªÎ»¸å¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤¤°ìÆü¡£°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤­¤¿Ãç´Ö¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£