¥¢¥ó¡¦¥ê¡¼´ÆÆÄ¤ËÁ´ÊÆ´ÆÆÄ¶¨²ñ¡ÖÀ¸³¶¸ùÏ«¾Þ¡× ²áµî¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¹õß·ÌÀ»á¤é¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÁ´ÊÆ´ÆÆÄ¶¨²ñ¤Ï11Æü¡¢Âè77²óÁ´ÊÆ´ÆÆÄ¶¨²ñ¾Þ¤Î¡ÖÀ¸³¶¸ùÏ«¾Þ¡×¤òÂæÏÑ¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥¢¥ó¡¦¥ê¡¼¡ÊÍû°Â¡Ë¤µ¤ó¤Ë¼øÍ¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¾Þ¤Ï1953Ç¯°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë36¿Í¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢92Ç¯¤Ë¤Ï¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
Æ±¶¨²ñ¤Î¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥ê¥ó¥«¡¦¥°¥é¥Ã¥¿¡¼²ñÄ¹¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¡¢¥ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿¿¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÂçÃÀ¤ËÄ¶¤¨¤¿ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï±Ç²è»Ë¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÂÀ×¤ò»Ä¤·¡¢²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Î»¿¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¼õ¾Þ¤ò¸÷±É¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æ±»Ö¤Ç¤¢¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤¿¤Á¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«ºî¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤ÏÍèÇ¯2·î¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
Æ±¶¨²ñ¤Î¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥ê¥ó¥«¡¦¥°¥é¥Ã¥¿¡¼²ñÄ¹¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¡¢¥ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿¿¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÂçÃÀ¤ËÄ¶¤¨¤¿ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï±Ç²è»Ë¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÂÀ×¤ò»Ä¤·¡¢²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Î»¿¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¼õ¾Þ¤ò¸÷±É¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æ±»Ö¤Ç¤¢¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤¿¤Á¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«ºî¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤ÏÍèÇ¯2·î¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë