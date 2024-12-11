£±£±¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËÌÇµ¤¤¤¡¢°ìÈÖ²¼¤Ï£³ºÐ¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¥¢¥ó¥¬¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÇµ¤¤¤¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë£²»þ´Ö£Ó£Ð¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤â²È¤Î±ø¤ì¤âº£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤ËÍî¤È¤·ÀÚ¤ë¤¾£Ó£Ð¡×¡£
¡¡¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¶òÃÔº×¤ê¡×¤Ë»²Àï¤ÎËÌÇµ¤Ï¡Ö»ä¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬£±£±¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¼«¿È¤¬¡ËÄ¹½÷¤À¤«¤é°ìÈÖ²¼¤¬£³ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤È¤«¤·¤¿»þ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬£¶ÉÃ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜµ¤¤ÇÅÜ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤ÏÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÎ¼±¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£