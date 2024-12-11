¥³¥à¥É¥Ã¥È¡¢ÍèÇ¯¤Î´ë¤ß¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô400Ëü¿Í¤òºÆÆÍÇË¡¡¤ä¤Þ¤È¤¬Àë¸À¡Öµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ²áµî¥¤¥Á¥ä¥Ð¤¤Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¥³¥à¥É¥Ã¥È¡Ê¤ä¤Þ¤È¡¢¤Ò¤å¤¦¤¬¡¢¤æ¤¦¤¿¡¢¤¢¤à¤®¤ê¡¢¤æ¤¦¤Þ¡Ë¤¬11Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØYouTube Fanfest Japan 2024¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö ¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¡ª¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¤éÅÐÏ¿¼Ô1000Ëü¿Í¡õ100Ëü¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇÒ·¼¡¢²¶¤¿¤Á¤Ø¡×¤ò²Î¾§¡£º£Ç¯¤âCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ä¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎÌîË¾¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤Þ¤È¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î´ë¤ß¤Ç¤¤¤¦¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿400Ëü¿Í¤ò¡£1²óÃ£À®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ²áµî¥¤¥Á¥ä¥Ð¤¤Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡YouTube Fanfest¤Ï¡¢YouTube¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦YouTube¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Îº×Åµ¡£2013Ç¯¤«¤é¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¡ª¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¤éÅÐÏ¿¼Ô1000Ëü¿Í¡õ100Ëü¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇÒ·¼¡¢²¶¤¿¤Á¤Ø¡×¤ò²Î¾§¡£º£Ç¯¤âCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ä¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎÌîË¾¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤Þ¤È¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î´ë¤ß¤Ç¤¤¤¦¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿400Ëü¿Í¤ò¡£1²óÃ£À®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ²áµî¥¤¥Á¥ä¥Ð¤¤Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡YouTube Fanfest¤Ï¡¢YouTube¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦YouTube¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Îº×Åµ¡£2013Ç¯¤«¤é¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£