¡Ø¥ß¥¹FLASH2025¡Ù¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿3¿Í¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡ªµÜ¸ÅÅç¥í¥±¤Ç»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¸ÄÀ¤òÈ¯´ø
º£Ç¯¤Ç19²ó¤á¤È¤Ê¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ø¥ß¥¹FLASH2025¡Ù¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê3Ì¾¤¬·èÄê¡£12·î10ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©¡ØFLASH¡Ù¤Ç¡¢É½»æ¤È´¬Æ¬¤òµÜ¸ÅÅç¥í¥±¤ÎÇò¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û£Ç¥«¥Ã¥×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦Ä»³¤¤«¤¦¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Þ¤ÇÇò¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª
¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ëÂç·ãÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤ÄMAHO¡£¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¹Åç¤Ç²Î¤ÈÍÙ¤ê¤ò³Ø¤ó¤À26ºÐ¤À¡£Èà½÷¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ïº£Ç¯¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2¿ÍÌÜ¤Ï¡¢G¥«¥Ã¥×¤òÉð´ï¤ËÇ¯´Ö300ÆüÁ´¹ñ¤Î»£±Æ²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¸½ÌòÂç³ØÀ¸¡¦´Ý»³¤ê¤µ¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ò¤È¶Ú¤Î¥¬¥êÊÙ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¸«¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
3¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ªÀ®Èþ¡£¡Ø¥ß¥¹FLASH2021¡Ù¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÌ¾¼è¤¯¤ë¤ß¡¢±×ÅÄ¥¢¥ó¥Ê¡¢Ì¸ÅçÀ»»Ò¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÀèÇÚ¤ËÆ´¤ì¤Æ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÌç¤ò¤¿¤¿¤¡¢ÀèÇÚ¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬Âç·ãÀï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¡Ö¥ß¥¹FLASH2025 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Þ¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏG¥«¥Ã¥×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦Ä»³¤¤«¤¦¡£¡ÖÇúÇË¿¬¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤ÎÊúÉé¤µ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£