¡Ö¿§µ¤¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×ËÜÅÄË¾·ë¡¢¿¶Âµ»Ñ¤Î¾åÌÜ¸¯¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¡×
ÇÐÍ¥¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎËÜÅÄË¾·ë¤µ¤ó¤Ï12·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿¶Âµ¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ËÜÅÄË¾·ë¡¢¿¶Âµ»Ñ¤Î¾åÌÜ¸¯¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Û
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ËåºÎï¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ÏÀµµÁ¡×¡ÖÈ±¿§¤è¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ËÜÅÄË¾·ë¡¢¿¶Âµ»Ñ¤Î¾åÌÜ¸¯¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Û
¡Ö²Ä°¦¤¤¤ÏÀµµÁ¡×ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¸¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¿¶Âµ¤òÃåÍÑ¤·¡¢¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¿¶Âµ¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤Ç¡¢¿¶Âµ¤Î²ÖÊÁÌÏÍÍ¤È²Ö¤ÎÈ±¾þ¤ê¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È±¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¸¡¼¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡ª6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡Ö¤¸¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¤¨¤ê¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)