¥¸¥§¥Ã¥È¿åÎ®¤È²»ÇÈ¿¶Æ°¤ÇÁ´¤Æ¤Î±ø¤ì¤ò1Âæ¤ÇÍî¤È¤¹»õ¥Ö¥é¥·¡ÖWater Sonic¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
»õËá¤¤ÏÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤ä»õ´Ö¤Î±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖWater Sonic¡×¤È¤¤¤¦¿·È¯ÁÛ¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
Ä¶²»ÇÈ¿¶Æ°¤È¥¸¥§¥Ã¥È¿åÎ®¤ÎÎÏ¤Ç¡¢»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤«¤é»õ´Ö¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¥±¥¢¡£»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Àß·×¤Ç¡¢ËèÆü¤Î»õËá¤¤¬³Ú¤·¤ß¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
machi-ya¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖWater Sonic¡×¤Ê¤é¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ò¶Ë¤á¤é¤ì¤½¤¦¡£¤½¤Îµ¡Ç½¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»õËá¤¤È¥Õ¥í¥¹¤¬Æ±»þ¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë
¡ÖWater Sonic¡×¤Ê¤é¡¢ÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥·¤È¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥¹¤ÎÌò³ä¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ËèÆü¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ò»þ´ÖÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËèÊ¬3Ëü8000²ó¤â¤ÎÄ¶²»ÇÈ¿¶Æ°¤¬»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤òËá¤¾å¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¿åÎ®¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤»õ´ÖÉôÊ¬¤Þ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¡£¥Õ¥í¥¹¤ä»õ´Ö¥Ö¥é¥·¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖWater Sonic¡×¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
3¼ïÎà¤Î¥Î¥º¥ë¤ÇºÙ¤«¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½
¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï½¸ÃæÅª¤Ë¡¢¤³¤³¤ÏÍ¥¤·¤¯¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¡¢¡ÖWater Sonic¡×¤Ï3¼ïÎà¤ÎÀìÍÑ¥Î¥º¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê»õ¥Ö¥é¥·¥Î¥º¥ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¸ý¹Ð¥µ¥¤¥º¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢±ü»õ¤Þ¤Ç³Ú¡¹¥¢¥¯¥»¥¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ö¥é¥·¥Î¥º¥ë¤Ï¡¢¶ºÀµ´ï¶ñ¼þ¤ê¤Î´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤Ë¤â¡£¥Õ¥í¥¹¥Î¥º¥ë¤Ï»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î±ü¿¼¤¯¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¥±¥¢¡£¤µ¤é¤Ë5ÃÊ³¬¤Î¶¯ÅÙÄ´À°µ¡Ç½¤Ç¡¢»õ¤ä»õ·Ô¤Î¾õÂÖ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÁÈ¤á¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê»ÈÍÑ´¶¤¬¡ÖWater Sonic¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Û¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤¿µë¿å¤¬³Ú¤Á¤ó
¡Ö·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡×¤È¤Ï¤è¤¯¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¼ê·Ú¤µ¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖWater Sonic¡×¤Ï¡¢¡ÈÂ³¤±¤ä¤¹¤µ¡É¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Ä¤¯¤ê¤Ë¡£
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥¹µ¡Ç½¤Î¤¿¤á¤ÎÌÌÅÝ¤Êµë¿åºî¶È¤â¡¢¥Û¡¼¥¹¤«¤éÄ¾ÀÜ¿å¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¸¤¤Àß·×¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¼ÅÅ¤ÏÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¡£¤µ¤é¤ËIPX7ËÉ¿åµ¡Ç½ÅëºÜ¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤Î¤Ê¤¬¤éËá¤¤âOK¤Ç¤¹¡£
³°½ÐÀè¤Ç¤â»È¤¤¤¿¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢USB½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â½¨°ï¡£ÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎ¹Àè¤Ë¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¹©É×¤¬ËþºÜ¤Î¡ÖWater Sonic¡×¡¢»È¤¤Êý¤Ê¤ó¤«¤Î¾ÜºÙ¤ò°Ê²¼¤è¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>>¡Ú ¥¸¥§¥Ã¥È¿åÎ®¤È²»ÇÈ¿¶Æ°¤ÎÆ±»þÀö¾ô ¡ÛÁ´¤Æ¤Î±ø¤ì¤ò1Âæ¤Ç¡¢1ÅÙ¤ËÍî¤È¤¹»õ¥Ö¥é¥·
Image: Water Sonic
Source: machi-ya