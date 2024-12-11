´Ú¹ñ³°Áê¡Ö´ÚÆü´Ø·¸¤Î´ðÄ´°Ý»ý¡×¡¡´ä²°»á¤ÈÅÅÏÃ¶¨µÄ
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¤ÎìäÑ¼Îõ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Æ¥è¥ë¡Ë³°¸òÉôÄ¹´±¤Ï£±£±Æü¡¢ÆüËÜ¤Î´ä²°µ£³°Áê¤ÈÅÅÏÃ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºß¤Î´Ú¹ñÆâ¤Î¾õ¶·¤äÎ¾¹ñ´Ø·¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡¢´Ú¹ñ³°¸òÉô¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×Àë¸À¸å¡¢Î¾»á¤¬¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡¶¨µÄ¤ÏÌó£²£°Ê¬´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ìä»á¤Ï´Ú¹ñÆâ¤Î¾õ¶·¤ä°ÂÄêÅª¤Ê¹ñÀ¯±¿±Ä¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ÉÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¸½ºß¤Î´ÚÆü´Ø·¸¤Î´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é°ì´Ó¤·¤ÆÏ¢Â³À¤Î¤¢¤ë³°¸òÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Î¾»á¤ÏËÌÄ«Á¯ÌäÂê¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤ò½ä¤ê¡¢´ÚÆü¡¦´ÚÊÆÆü¤ÎÏ¢·È¤¬½ÅÍ×¤È¤·¡¢º£¸å¤âÎ¾¹ñ´Ø·¸¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤áÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯¤Î¹ñ¸òÀµ¾ï²½£¶£°Ç¯¤Î½àÈ÷ºî¶È¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢³Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶ÛÌ©¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡¶¨µÄ¤ÏÌó£²£°Ê¬´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ìä»á¤Ï´Ú¹ñÆâ¤Î¾õ¶·¤ä°ÂÄêÅª¤Ê¹ñÀ¯±¿±Ä¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ÉÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¸½ºß¤Î´ÚÆü´Ø·¸¤Î´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é°ì´Ó¤·¤ÆÏ¢Â³À¤Î¤¢¤ë³°¸òÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Î¾»á¤ÏËÌÄ«Á¯ÌäÂê¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤ò½ä¤ê¡¢´ÚÆü¡¦´ÚÊÆÆü¤ÎÏ¢·È¤¬½ÅÍ×¤È¤·¡¢º£¸å¤âÎ¾¹ñ´Ø·¸¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤áÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯¤Î¹ñ¸òÀµ¾ï²½£¶£°Ç¯¤Î½àÈ÷ºî¶È¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢³Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶ÛÌ©¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß