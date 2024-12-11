¸ÞÎØÂåÉ½DF¤¬·ÀÌóËþÎ»¡¢¾º³ÊÎ©Ìò¼Ô10ÈÖ¤âÂàÃÄ¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë93Áª¼ê¡ÄºÇ¿·¤Îµî½¢Æ°¸þ
Ê¡²¬¤ÎµµÀîÎÊ»Ë¡¢ÉÙ»³¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥ì¥¤¥ê¥¢¤¬·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡J¥ê¡¼¥°³Æ¥¯¥é¥Ö¤Ï12·î11Æü¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿·ÀÌóÆ°¸þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÏDFµµÀîÎÊ»Ë¡¢¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤ÏFW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥ì¥¤¥ê¥¢¤È·ÀÌóËþÎ»¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯JPFA¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢·×93Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µµÀî¤Ï2015Ç¯¤ËÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥ª¸ÞÎØ¤ËÎ×¤àU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Âç²ñ2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£2017Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÉüµ¢¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥ì¥¤¥ê¥¢¤Ï¡¢2021Ç¯6·î¤ËÉÙ»³¤Ë²ÃÆþ¡£2022Ç¯¤«¤é¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤¤¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï11·î¡¦12·îÅÙ¤ÎJ3·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2»î¹ç¤âÀèÈ¯¤·¡¢¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È½éÆü¤Ë¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿FW¹âÌÚ½Ó¹¬¡Ê33ºÐ¡Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤«¤éV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿DFÀ®À¥½×Ê¿¡Ê23ºÐ¡Ë¤é¤ÎÌ¾Á°¡£½éÆü¤Ï62Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë