¡Ö±¿Æ°°ú¤·Ñ¤°¡È¿´¤ÎÈïÇú¼Ô¡É¤ò¡Ä¡×¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼ø¾Þ¤·¤¿ÈïÃÄ¶¨ ÈïÇú2À¤¤¬³ËÇÑÀä¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤ë·è°Õ¿·¤¿¤Ë
¡¡ÈïÇú¼Ô¤ÎÁ´¹ñÃÄÂÎ¡¦ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤¬¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¸©¸¶¿åÇúÈïºÒ¼Ô¤Î²ñ¡á¡Ö°¦Í§²ñ¡×¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤òË¬¤ì¡¢ÈïÇúÂÎ¸³¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ÇÄ¹Ç¯¤Î³èÆ°¤Ø¤Î¸ùÀÓ¤¬¾Î¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈïÇúÂÎ¸³¤Î·Ñ¾µ¤ò¡Ä¡Ö°¦Í§²ñ¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤Î12·î10ÆüÌë¡¢¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¥Î¥ë¥¦¥§ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´ØÏ¢¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©ÊËÆî»Ô¤Ë½»¤àÈïÇú2À¤¡¦ÂçÂ¼µÁÂ§¤µ¤ó(68)¤Ç¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç¤âÈïÇú¼Ô¤ÎÂ¿¤¤°ìµÜ»Ô¤Ç¤Ï¡Ä¡£
2ºÐ¤ÇÈïÇú¤·¤¿Ã°±©ÍÎ»Ò¤µ¤ó(82)¡§
¡Ö»ä¤Ï¹Åç¤Ç2ºÐ¤Î»þ¤ËÈïÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£2.5¥¥í¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£»Ð¤ÈÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
9ºÐ¤ÇÈïÇú¤·¤¿°ËÆ£ÄêÕé¤µ¤ó(88)¡§
¡Ö¤¢¤ÎÉÝ¤µ¤ÏÃÏ¹ö¤Ç¤¹¤Í¡¢ÃÏ¹ö¡£¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÏÃ¤»¤ó¤È¤¤¤¦¡£»×¤¤½Ð¤·¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÎÞ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¤ÎÎÞ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£80Ç¯Á°¤ÎÎÞ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤ï¡×
1¥«·î¤Ç¸©ÆâÁ´¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼¤ò²ó¤ë¤¿¤á¡¢1Æü¤Ë2¤Ä°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã°±©¤µ¤ó¡§
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¿ÏÂ¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ß¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡£ÂÎ¸³¤òÏÃ¤¹¤Î¤ÏÂçÂÎ¡¢¤ªÁ·Î©¤Æ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤¨¤ë¤«¤é½¸¤Þ¤ë¡£¼«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¢£ÈïÇú2À¤¤¬³èÆ°¤Î¼çÎÏ¤Ë¡Ä·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿ÂçÂ¼¤µ¤ó
¡¡ÈïÇú¼Ô¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬85ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤Î¼õ¾ÞÍýÍ³¤Ë¤â¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î³Ë¤Î¥¿¥Öー¤Î·Ñ¾µ¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈïÇú¼Ô¤¬¹âÎð²½¤¹¤ëÃæ¡¢Éã¤¬Ä¹ºê¤ÇÈïÇú¤·¤¿ÈïÇú2À¤¤ÎÂçÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢³èÆ°¤Î¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈïÇú2À¤¤ÎÂçÂ¼µÁÂ§¤µ¤ó(68)¡§
¡Ö¸½ºß¤Î´íµ¡¤È¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Î³Ë¤Î¥¿¥Öー¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ØÊ¿ÏÂ¾Þ¤òÂ£¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¥Îー¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£½ÅÂç¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ç¡¢ÂçÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÂ¼¤µ¤ó¡Ê12·î4Æü¡Ë¡§
¡Ö¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼óÄ¹¤µ¤ó¤äµÄÄ¹¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤¬ÈïÇú80Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤ó¤«¤¬¤ªÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Ç¯¡¹ÈïÇú¼Ô¤¬¸º¤ëÃæ¡¢Éã¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÂÎ¸³¤ò¼«¤é¾Ú¸À¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿ÂçÂ¼¤µ¤ó¡£Ä¾ÀÜ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾Ú¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤â¡¢½é¤á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÂ¼¤µ¤ó¡Ê12·î4Æü¡Ë¡§
¡ÖËÜÅö¤ËÈïÇú¤Î¼ÂÁê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢À¤³¦¤Ë¡£º£¤Î´í¸±¤Ê³ËÀïÁè¤Î¾õ¶·¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤ò²¡¤·Ìá¤¹¤¿¤á¤Ë1ÈÖÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ëÈïÇúÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¡£ÀïÁè¤À¤È¤«³ËÀïÁè¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤ò²¿¤È¤«ËÉ¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤Þ¤â¤Ê¤¯ÈïÇú¤«¤é80Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ë¤Ê¤À¤³¦¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£ÂçÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈïÇú2À¤¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³ËÇÑÀä¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÂ¼¤µ¤ó¡Ê12·î4Æü¡Ë¡§
¡Ö»ä¤¿¤ÁÈïÇú¤ÎÂÎ¸³¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤ëºÇ¸å¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï·Ñ¾µ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÈïÇú¤ÎÂÎ¸³¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÈïÇú¼Ô¤Î±¿Æ°¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿´¤ÎÈïÇú¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¤È¡×