aiko¡ÖFNS²ÎÍØº×¡×VTR½Ð±é ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¸ø±é±ä´üÃæ¡Ú2024FNS²ÎÍØº×¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/11¡ÛÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¸ø±é¤ò±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤Îaiko¤¬12·î11Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø2024FNS²ÎÍØº×¡Ù¡Ê18»þ30Ê¬¡ÁÀ¸ÊüÁ÷¡ËÂè2Ìë¤ËVTR¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaiko¡¢¥é¥¤¥Ö»²Àï¤Î¥¤¥±¥á¥óÉã¿Æ´é½Ð¤·
¤³¤ÎÆü¡¢aiko¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¡ÖÁê»×Áê°¦¡×¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ê¡¢½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
aiko¤Ï9Æü¤Ë¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖLove Like Rock vol.10¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é¡Ê11Æü¡¦12Æü¡Ë¤Î±ä´ü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaiko¡¢¥é¥¤¥Ö»²Àï¤Î¥¤¥±¥á¥óÉã¿Æ´é½Ð¤·
¢¡aiko¡ÖFNS²ÎÍØº×¡×VTR½Ð±é
¤³¤ÎÆü¡¢aiko¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¡ÖÁê»×Áê°¦¡×¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ê¡¢½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
aiko¤Ï9Æü¤Ë¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖLove Like Rock vol.10¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é¡Ê11Æü¡¦12Æü¡Ë¤Î±ä´ü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û