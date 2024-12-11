¡ãµÁÊì¤Î¥Õ¥¥Ï¥é¡äµ¢¾Ê¤Ç¥®¥ç¥Ã¡ª¤¤¤Ä¤â¤Ï²¹¸ü¤ÊµÁÊì¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡©¢ÍÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¡ÖÃÙ¤¤¥Ã¡×¡ÚÁ°ÊÔ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥¢¥ä¥«¡£É×¤È7ºÐ¤ÎÌ¼¤È¤Î3¿Í²ÈÂ²¡£É×¤Î¥«¥º¥Ê¥ê¤Î¼Â²È¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÎ¾¿Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¡£ÆÃ¤ËµÁÊì¤Ï²Ç¤Î»ä¤òµ¤¤Å¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È»ö¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ê¤É¤¤¤Ã¤µ¤¤»ä¤Ë¤µ¤»¤º¡¢¥Æ¥¥Ñ¥¤È»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤Ïµ¢¾Ê¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤â¡¢²ÈÂ²¤Çµ¢¾ÊÃæ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤È°ì½ï¤Ë³°¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¤ªÅ¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÃíÊ¸¤·¤¿ÎÁÍý¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤º¡¢µÁÊì¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£µ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤ÎµÁÊì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¥¢¥ä¥«¤µ¤ó¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¼êÅÁ¤¤¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ëº§Åö½é¤ÏµÁÊì¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢É×¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
µ¢¾Ê¤Î¤È¤¤Ë¤·¤«µÁÊì¤Î¤³¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¥Æ¥¥Ñ¥¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆ°¤¤Ë¥à¥À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²È¤ÎÃæ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¥ì¥¤¤Ç¡¢ÎÁÍý¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡ª¡¡ºÊ¤È¤·¤Æ¤âÊì¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Äº£Æü¤ÏÍÍ»Ò¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤ÈºÇ½é¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¤ªÎÁÍý¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢Â¾¤Î¤ªÎÁÍý¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤È¤¤Ë¤É¤¦¤·¤ÆµÁÊì¤ÎÎÁÍý¤¬ºÇ½é¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡µÁÊì¤Îµ¡·ù¤¬¤µ¤é¤Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¥Ñ¡¼¥È¤ä²È»ö¤ÇË»¤·¤¤µÁÊì¤Ë³Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÁª¤ó¤À³°¿©¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¡¤ªÅ¹Áª¤Ó¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°Æ¡¦ÊÔ½¸Éô¡¡µÓËÜ¡¦º£Ê¥ÑÛ¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦²£Æâ¤ß¤«
ÃíÊ¸¤·¤¿ÎÁÍý¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤º¡¢µÁÊì¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£µ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤ÎµÁÊì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¥¢¥ä¥«¤µ¤ó¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¼êÅÁ¤¤¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ëº§Åö½é¤ÏµÁÊì¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢É×¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
µ¢¾Ê¤Î¤È¤¤Ë¤·¤«µÁÊì¤Î¤³¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¥Æ¥¥Ñ¥¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆ°¤¤Ë¥à¥À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²È¤ÎÃæ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¥ì¥¤¤Ç¡¢ÎÁÍý¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡ª¡¡ºÊ¤È¤·¤Æ¤âÊì¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Äº£Æü¤ÏÍÍ»Ò¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤ÈºÇ½é¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¤ªÎÁÍý¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢Â¾¤Î¤ªÎÁÍý¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤È¤¤Ë¤É¤¦¤·¤ÆµÁÊì¤ÎÎÁÍý¤¬ºÇ½é¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡µÁÊì¤Îµ¡·ù¤¬¤µ¤é¤Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¥Ñ¡¼¥È¤ä²È»ö¤ÇË»¤·¤¤µÁÊì¤Ë³Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÁª¤ó¤À³°¿©¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¡¤ªÅ¹Áª¤Ó¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°Æ¡¦ÊÔ½¸Éô¡¡µÓËÜ¡¦º£Ê¥ÑÛ¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦²£Æâ¤ß¤«