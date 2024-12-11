¡ÚÆÃ½¸¡Û¡Ö¤¬¤ó¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ÖÌ¿¡×¡¡¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡Ä¤¬¤ó·Ð¸³¤·¤¿½÷À¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î»×¤¤¡¡
ÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö2¿Í¤Ë1¿Í¡×¤¬¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¤¬¤ó¡×¡£
¼«¤é¤â¤¬¤ó¤ò·Ð¸³¤·¤¤¤Þ¡¢»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤Î»×¤¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡ÖÉÂµ¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Å»ö¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¾®¸ý¹ÀÈþ¤µ¤ó
¡Ö¤½¤³¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¬¤ó¤Î¿Í¤È²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤Î¿Í¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀ¸¤¤ë¤Û¤¦¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼èºà¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
9Ç¯Á°¡¢Æý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò·Ð¸³¡£
¤¬¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯10Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íºÆÈ¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾®¸ý¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¬¤ó¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¶ì¤·¤¤¡¢Èá¤·¤¤¿Í¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Æ¿Í¤Î¤³¤Èº¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Ï±£¤¹¤ó¤À¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤è¤½25Ç¯¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ê¤É¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤ó¤ÇÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ò¼èºà¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¼«¤é¤â¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡Ö±£¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¾®¸ý¤µ¤ó
¡Ö¿Í¤ÎÎ¢Â¦¤È¤¤¤¦¤«¿Í¤Î±ü¤Þ¤Ç¼èºà¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¼èºà¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ï¡Ë¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×
¢¨4Æü¡¦±ö¿¬ÊÒµÖ¾®¢¨
»ùÆ¸¤Ï
¡Ö¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¾®¸ý¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ä¤·¤µ¤È¤«¡×
¤³¤ÎÆü¡¢±ö¿¬»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¬¤ó¶µ°é¡×¡£¤¬¤ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤ÎÃÎ¼±¤ä¤¤¤Î¤Á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¼ø¶È¤Ç¤¹¡£
¾®¸ý¤µ¤ó¤Ï5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¸©¤Î³°Éô¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¸©Æâ¤Î¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»¤Ç¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È¡¢¾®¸ý¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£
»ùÆ¸¡Ê¾®6¡Ë
¡Ö¤¬¤ó¤Î´µ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¾®¸ý¤µ¤ó
¡Ö»ä¤Ï²¿¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë²¿¤«¤¹¤ë¤è½õ¤±¤¿¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤¢»ä¤Ï°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»ùÆ¸¡Ê¾®6¡Ë
¡Ö¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤·¼«Ê¬¤Ï°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
3Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ÇÇº¤à´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¡¢¡Ö¤¬¤ó¥µ¥Ýー¥È¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤òÀßÎ©¡£
·î¤Ë1ÅÙ¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇº¤ß¤ä·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã½÷À
¡Öº£Ç¯¡¢¤¬¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÇ¶á¼þ¤ê¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ¹¬¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤òÀ¸¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÉÔ¹¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤«¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤éÉÔ¹¬¤Ê¤Î¤«¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤¾¤ì°ìÀ¸·üÌ¿¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼÷Ì¿¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸«Á÷¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÄÂÎ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2022Ç¯7·î¿ÛË¬ÀÖ½½»úÉÂ±¡¼çºÅ¤Î¹Ö±é²ñ¢¨
¾®¸ý¤µ¤ó
¡Ö¼Â¤Ï»ä¤Ï¤¤¤¤ºÐ¤ò¤·¤Æ¡¢Êì¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯Ì¼¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¼£ÎÅÃæ¤Ï¡¢Êì¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¤¤ò»È¤ï¤ì¤ë¤È¤Ä¤é¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¼£ÎÅ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ°ì¿ÍÎ¹¤Ë¹Ô¤¯Ä«¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Êì¤ÏÀÎ¤«¤é¤ï¤¿¤·¤¬¤ª¤à¤¹¤Ó¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò2¤ÄÍê¤à¤È3¤Äºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡È2¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¡¢¤¤¤é¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤â»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê3¤Ä¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«¤³¤Î¤È¤¤À¤±Êì¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È3¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤è¡É»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊì¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤é¤º¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤¤¤Ä¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¼¤ÎÉÂµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤¤Ã¤ÈÊì¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢Î¹¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÌ¼¤Ë»ý¤¿¤»¤ë3¤Ä¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢¨º£·î4Æü¾®¸ý¤µ¤ó¤ÎÊì¤¬Æþµï¤¹¤ë»ÜÀß¢¨
¾®¸ý¤µ¤ó
¡Ö²¿¤Ç¤âºî¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡£¤ª¤à¤¹¤Ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÎÁÍý¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤¢¤ì¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤Í¡£¤¢¤¸¤´¤Ï¤ó¡×
¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á18ºÐ¤Ç²È¤ò½Ð¤¿¾®¸ý¤µ¤ó¡£¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤ËÌá¤êÊì¿Æ¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¤Ï30Ç¯Á°¤Ë¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äç»Ò¤µ¤ó¡£Åö½é¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤Î²ð¸î¤ËÊ³Æ®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬»Å»ö¤äÂÎÄ´¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤ä¤à¤Ê¤¯¡¢Æ±µï¤òÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¸ý¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÊì¤Ï¡Ë¤¤ç¤¦¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡×
Q¡Ö¤½¤Î¼êÂÞ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¡©¡×
¾®¸ý¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¡Ä¡©¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ä¤³¤ì¤ÏÄÞ¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Î¼ê¤ò¤Ò¤Ã¤«¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¼êÂÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤³¨¤Î¤È¤¡Ä¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤È¥Ò¥í¥ß¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×
Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌ¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄË´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾®¸ý¤µ¤ó¡£
º£¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¸ý¤µ¤ó
¡ÖÊì¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×
¢¨°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¡¡°ñ¾ë¥¥ê¥¹¥È¶µÂç³Ø¢¨
¸©³°¤Ç¤Î³èÆ°¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¡£Ä¹Ìî»Ô¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¸À¶¿åÍ£°á¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤¹¡£
À¶¿å¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢¹ü¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¹üÆù¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿ÍÜ¸î¶µÍ¡¤òÁ°¤Ë¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤Î¤¬¤ó´µ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¹Ö±é²ñ¡£¾®¸ý¤µ¤ó¤Ï¿Ê¹ÔÌò¡¢À¶¿å¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï2Ç¯Á°¡£Åö»þÀ¶¿å¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤Ç¤Î¤¬¤ó¶µ°é¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨2Ç¯Á°¡¦¶ÜÅÄ¾®¢¨
À¶¿åÍ£°á¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¾®5¡Ë
¡Ö¤¬¤ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÍ§Ã£¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä³Ú¤·¤¯¤Æ¡Ä¤¬¤ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾®¸ý¤µ¤ó¤È¤¬¤ó¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¤È¤½é¤á¤Æ¥¯¥é¥¹¥áー¥È¤ËÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿À¶¿å¤µ¤ó¡£
À¶¿åÍ£°á¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡È¾Ð¤¦Ìç¤Ë¤ÏÊ¡Íè¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤Ç»ä¤¬¼ç¼£°å¤ÎÀèÀ¸¤ËÆ®ÉÂÃæ¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤¿¤ê¤È¤«¼«Ê¬¤Î»ëÌî¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤½¤Î¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È»ä¤Ï¾Ð´é¤Ç¤¤¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤º¤Ã¤È¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç»ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×
¾®¸ý¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¶¿å¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿å¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¾®¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ËÆ´¤ì¤Î¿Í¤È¤¤¤¦¤«Âº·É¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤à¤·¤í¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤¬¥×¥é¥¹¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»ö¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¾®¸ý¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÀ¶¿å¤µ¤ó¡ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Íーº£¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤¢¤É¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¤ÎÆü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤À¤È¤«¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¨¤¿¤È¤·¤¿¤é¤¬¤ó¶µ°é¤Ï¤è¤¤¾ì½ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼ç¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¸ý¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤éËÜÅö¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤¬¤ó¶µ°é¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¥½ー¥·¥ã¥ë¥Þ¥¶ー¤Ã¤ÆºÇ¶á»ä¸À¤¤»Ï¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¼Ò²ñÅª¤Ê·Á¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤«¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òËä¤á¤Æ¤ëÉôÊ¬¤ÏÂ¦ÌÌ¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Îµß¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡×