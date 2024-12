©ABCテレビ

比嘉愛未×岩田剛典 1 月 12 日スタート ドラマ『フォレスト』

主題歌は三代目 J SOUL BROTHERS

『What Is Your Secret?』に決定!

2025年1月12日(日)に放送開始となる、比嘉愛未と岩田剛典のW主演ドラマ『フォレスト』(毎週日曜よる10時15分~の全国ネット枠)。「愛」と「嘘」が絡み合う、究極のラブサスペンスを彩る主題歌が、三代目 J SOUL BROTHERSの書き下ろし楽曲『What Is Your Secret?』に決定しました。





■心に沁みるミディアムバラード『What Is Your Secret?』が完成

主題歌『What Is Your Secret?』は、本日開催された三代目 三代目 J SOUL BROTHERSのライブツアー『ECHOES OF DUALITY』の東京ドーム公演で、まさにシークレットな一曲としてセットリストにサプライズで編入。何も知らずに集まった約5万人を前に、情報解禁および初パフォーマンスが披露されました。

ミディアムテンポのトラックに添えられた歌詞は、本ドラマの世界観を反映し、運命に弄ばれるようにすれ違っていく二人を描写。愛する人の「嘘」に隠された秘密が明かされた時、それまで信じてきた「愛」は消え去ってしまうのか…ドラマさながらの憂いを含んだリリックが、サスペンス劇特有の不穏さや緊張感に切ないエッセンスを加えます。

さらに、主題歌に乗せた最新の本編映像も公開。楓と純の慎ましくも平穏で幸せな映像から一転、怪しげな登場人物たちが登場し、フォレストに迷いこんだかのような錯覚を覚えます。登場人物たちそれぞれの嘘は何なのか、愛し合う二人が巻き込まれていく運命とは…?続報をお待ちください。

©ABCテレビ

【比嘉愛未コメント】

バラード要素もありつつ、それだけじゃない格好良さもあって、なおかつすごく切ない、そんな曲調が大好きです。一度聞いただけでも耳に残り、また楓の気持ちになって泣きそうになります。愛し合っている二人が運命に翻弄されていく…そんな世界観が浮かんでくるような楽曲です。皆さんにぜひ聴いていただきたいです。



©ABCテレビ

【岩田剛典コメント】

ドラマの世界観に合わせて、メンバーと何度も何度も話し合いを重ね、時間をかけて出来上がった楽曲です。曲のどこを切り取っても、ドラマをより盛り上げてくれると確信しています。

映像と組み合わさった時に、どんな仕上がりになるのか、今からとってもワクワクしています。皆さんにもドラマと合わせて、主題歌も楽しんでいただけたら嬉しいです。



©ABCテレビ

【三代目 J SOUL BROTHERS 今市隆二応援コメント】

今回ドラマ「フォレスト」の主題歌を三代目 J SOUL BROTHERSが務めさせて頂きます。ドラマの持つ世界観を少しでも広げられるよう、画面を見てる視聴者の皆様の心に届くように大切にレコーディングさせて頂きました。

一視聴者としてドラマ「フォレスト」を見れること、そしてどんなガンちゃんが見れるか楽しみにしています。





■追加キャスト発表!最新キャラクタービジュアルも公開

既報のキャストに加え、本作にまだまだ登場する重要人物と、それを担う注目のキャスト陣を一挙公開します。

©ABCテレビ

1人目は、井上千智(いのうえちさと)役の川島鈴遥。とある施設でヘルパーとして働く彼女は、純(岩田剛典)が楓(比嘉愛未)についた「嘘」と関わりがあるようで…。川島演じる千智が、どのように物語に関わってくるのか、お楽しみに。

©ABCテレビ

2人目は、幾島家に住み込みで働く使用人・三倉翔平(みくらしょうへい)役の石山順征。昨年開催の『第 36 回ジュノン・スーパーボーイコンテスト』でグランプリを受賞した若手俳優が、愛憎うごめく幾島家に仕える、つかみどころない謎の使用人役に挑みます。

©ABCテレビ

3人目は、週刊誌記者・高岸陽太(たかぎしようた)役の町田悠宇。とある人物に雇われ、幾島家の秘密を嗅ぎ回るダークな町田の記者ぶりにご期待ください。

©ABCテレビ

4人目は、幾島家の顧問税理士・間宮和彦(まみやかずひこ)役の森田甘路。松田美由紀演じるブランフォレストの社長・鈴子に媚びへつらいながらも、実は裏の顔があり…。姑息なのに憎めないキャラクターを森田が表現します。

©ABCテレビ

そして5人目は、鈴子の妹、水原孝子(みずはらたかこ)役のふせえり。ファーストサマーウイカ演じる真琴の母で、楓の叔母に当たる孝子は、カリスマ社長の鈴子とはまるで正反対な日陰の存在。鈴子には不当に扱われていますが、決して逆らうことなく、服従し、影からひっそりと、娘の真琴と、姪の楓を見守っています。はたして、孝子が鈴子に絶対服従する理由とは?

若手から実力派のベテランまで、多彩なキャストに息を吹き込まれたキャラクターたちが、「愛」と「嘘」の世界で怪しく息づく様にぜひご注目ください。





©ABCテレビ

「フォレスト」

2025 年 1 月 12 日スタート 毎週日曜よる 10 時 15 分

★放送終了後、TVer・ABEMA で見逃し配信あり



【出演】

比嘉愛未 岩田剛典

ファーストサマーウイカ 中川大輔

川島鈴遥 石山順征 町田悠宇

水野美紀 / 森田甘路 ふせえり 堀部圭亮 / 松田美由紀



【主題歌】

「What Is Your Secret?」三代目 J SOUL BROTHERS (rhythm zone)