¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äÃæ¹ñµ¢²½¤¬¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤ë5Áª¼ê¡¢¸µ¥Þ¥óU¤Î25ºÐMF¤é¡½¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼·Ï¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÉ÷²á¶¿ÂµåÀº²Ú¡×¤Î10ÆüÉÕµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎOkezone¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥°¥ë¡¼¥×C¤Î»Ä¤ê4»î¹ç¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬5Áª¼ê¤òµ¢²½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¢²½¤¬¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À½Ð¿ÈMF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥é¥Ý¥½¡Ê25¡á¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¡Ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½Ð¿ÈDF¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡Ê23¡á¥µ¥ó¥Ç¥Õ¥£¥è¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¥È¥Ð¥ë¡Ë¡¢¥³¥ó¥´¡Êµì¥¶¥¤¡¼¥ë¡Ë½Ð¿ÈFW¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Þ¥ê¥È¥¥¡Ê25¡á±ÀÆî¶Ìº«¡Ë¡¢2018¡Á19Ç¯¤ËJ1¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿ÈMF¥»¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¡Ê29¡áÄ¹½Õ°¡ÂÙ¡Ë¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥¥å¥é¥½¡¼½Ð¿ÈMF¥¿¥Ò¥¹¡¦¥Á¥ç¥ó¡Ê25¡á¥ë¡¼¥È¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Î5Áª¼ê¡£
5¿Í¤Î¤¦¤Á¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Þ¥ê¥È¥¥¤È¥»¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¢²½¿½ÀÁ¤ÎÀµ¼°¤Ê¼êÂ³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
26Ç¯WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï2¼¡Í½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿18¥Á¡¼¥à¤¬6¥Á¡¼¥à¤º¤Ä3¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Û¡¼¥à¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬WÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î3°Ì¥Á¡¼¥à¤È4°Ì¥Á¡¼¥à¤Ï¥¢¥¸¥¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø²ó¤ë¡£
¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤ÎºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç90°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¡ÊÆ±15°Ì¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ÊÆ±26°Ì¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡ÊÆ±59°Ì¡Ë¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡ÊÆ±81°Ì¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡ÊÆ±125°Ì¡Ë¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×C¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç6Àï¤ò½ªÎ»¤·¡¢ÆüËÜ¤¬5¾¡1Ê¬¤±¤Î¾¡¤ÁÅÀ16¡ÊÆÀ¼ºÅÀº¹¡Ü20¡Ë¤Ç¼ó°Ì¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬1¾¡4Ê¬¤±1ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ7¡ÊÆ±¡Ü1¡Ë¤Ç2°Ì¡£Â¾¤Î4¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¾¡¤ÁÅÀ6¤Ç¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤äÁíÆÀÅÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬3°Ì¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬4°Ì¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤¬5°Ì¡¢Ãæ¹ñ¤¬6°Ì¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë