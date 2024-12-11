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https://badram.eu/
AMD¡Çs trusted execution environment blown wide open by new BadRAM attack - Ars Technica
https://arstechnica.com/information-technology/2024/12/new-badram-attack-neuters-security-assurances-in-amd-epyc-processors/
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