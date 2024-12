俳優・比嘉愛未、岩田剛典(EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS)がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系新ドラマ『フォレスト』(毎週日曜 後10:15 ※全国ネット)が、来年1月12日スタートすることが決定。主題歌は、三代目 J SOUL BROTHERSが担当することになった。オリジナルにこだわる「日10」枠にとって、初のサスペンス作品が、新年に幕を開る。「もし愛する人が貴方の知らない顔を持っていたら、変わらずその人を信じ、愛し続けられますか?」という、オリジナルのラブ・サスペンス。嘘・真実にさまざまな思惑が重なり合い、鬱蒼(うっそう)と生い茂る森(フォレスト)のような恋愛模様を描く。原案は龍居由佳里氏、脚本は山岡潤平氏。

フラワーギフトショップで働く幾島楓(比嘉)と、クリーニング店を営む一ノ瀬純(岩田)は、同棲してまもなく1年を迎える恋人同士。平凡ながら幸せな生活を送るが、その日々には常に影のように不安がつきまとう。なぜなら、2人は互いに嘘をついていた。やがて、その不安は現実のものとなり、ささやかな幸せが崩壊し始め、真実が白日の下にさらされていく。2人の愛を引き裂く重大な秘密もあり…。主題歌は、岩田が所属する三代目 J SOUL BROTHERSが、心に沁みるミディアムバラードの新曲「What Is Your Secret?」を書き下ろした。きょう11日に開催のライブツアー『ECHOES OF DUALITY』東京ドーム公演でサプライズ披露された。歌詞は、ドラマの世界観を反映し、運命にもてあそばれるようにすれ違っていく2人を描写。愛する人の「嘘」に隠された秘密が明かされた時、それまで信じてきた「愛」は消え去ってしまうのか。ドラマさながらの憂いを含んだリリックが、サスペンスの不穏さや緊張感を高める。主題歌に乗せた最新の本編映像も公開。楓と純の慎ましくも平穏で幸せな 映像から一転、怪しげな登場人物たちが登場し、フォレストに迷いこんだかのような錯覚を覚える映像となっている。共演は、ファーストサマーウイカ、中川大輔、川島鈴遥、石山順征、町田悠宇、水野美紀 /森田甘路、ふせえり、堀部圭亮/松田美由紀。このうち、川島、石山、町田、森田、ふせえりは今回追加発表。また、全員の新ビジュアルも公開された。■比嘉愛未 コメントバラード要素もありつつ、それだけじゃない格好良さもあって、なおかつすごく切ない、そんな曲調が大好きです。一度聞いただけでも耳に残り、また楓の気持ちになって泣きそうになります。愛し合っている2人が運命に翻ろうされていく…そんな世界観が浮かんでくるような楽曲です。皆さんにぜひ聴いていただきたいです。■岩田剛典 コメントドラマの世界観に合わせて、メンバーと何度も何度も話し合いを重ね、時間をかけて出来上がった楽曲です。曲のどこを切り取っても、ドラマをより盛り上げてくれると確信しています。映像と組み合わさった時に、どんな仕上がりになるのか、今からとってもワクワクしています。皆さんにもドラマと合わせて、主題歌も楽しんでいただけたらうれしいです。■三代目 J SOUL BROTHERS・今市隆二 応援コメント今回ドラマ「フォレスト」の主題歌を三代目J SOUL BROTHERSが務めさせて頂きます。ドラマの持つ世界観を少しでも広げられるよう、画面を見てる視聴者の皆様の心に届くように大切にレコーディングさせていただきました。一視聴者としてドラマ「フォレスト」を見れること、そしてどんなガンちゃんが見れるか楽しみにしています。