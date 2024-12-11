¸©Æâ½é¤Î¡È¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¥·¥ç¥Ã¥×¡É¤¬¥ªー¥×¥ó¡¡90¡ó¥ª¥Õ¤Î·ã°Â¾¦ÉÊ¤â¡¡°Â¤µ¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡© ¡Ô¿·³ã¡Õ
¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤È¿©ÎÁ»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¿·³ã»ÔÅì¶è¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æâ¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤ÏÄê²Á¤ÎÈ¾³Û¤äÃæ¤Ë¤Ï90¥Ñー¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¤Î¾¦ÉÊ¤â¡Ä¡£°Â¤µ¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï―
¤ª²Û»Ò¤«¤é¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¡¢ÎäÅà¤Î¤ª¤»¤Á¤Þ¤ÇÂ·¤¦¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¡£
ÃÍÃÊ¤ò¸«¤¿µÒ¤«¤é¤Ï¡Ä
¡ÒÇã¤¤ÊªµÒ¡Ó
¡Ö°Â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½µ1¤¯¤é¤¤¤ÇÍè¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
12·î6Æü¡¢¿·³ã»ÔÅì¶è¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥¨¥³¥¤ー¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤äÃæ¤Ë¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï2¤«·î¤Û¤ÉÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬»ÔÈÎ²Á³Ê¤Î10Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êª¤ò°Â¤¯Çã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¨¥³¥¤ー¥È¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹NPOË¡¿Í¡ÖÆüËÜ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¿©ÉÊ¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬Á´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©ÆâÂè°ì¹æ¤È¤Ê¤ë¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ï»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¹¥êー¥¨¥³¡×¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥¨¥³¥¤ー¥ÈÂÙÊ¿¶¶Å¹¡¡Åì½á¥ªー¥Êー¡Ó
¡Ö¿®Íê¤Î¤Ç¤¤ë»ö¶È¼Ô¤«¤é¤Î¤ß¿©ÉÊ¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊª¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¾¦ÉÊ¤Ï»ÅÆþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬É¬¤º»î¿©¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´À¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤ÎÇ¯´Ö¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ï»ö¶È¼Ô¤È²ÈÄí¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ500Ëü¥È¥ó°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
10¥¥í¤Î¥³¥áÂÞ¤Ë´¹»»¤·¤Æ¡¢5²¯ÂÞ¤òÄ¶¤¨¤ë¿©ÉÊ¤¬1Ç¯´Ö¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Q¡Ë¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡©
¡ÖÁ´Á³µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Þ¿©ÉÊ¥í¥¹¤È¤«¤±¤Ã¤³¤¦½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ò¥¨¥³¥¤ー¥ÈÂÙÊ¿¶¶Å¹¡¡Åì½á¥ªー¥Êー¡Ó
¡ÖÇã¤¦¤³¤È¤Ç¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤ò¤³¤Î¿·³ã¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¤ò°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤·¤Æ²È·×¤ÎÂ¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤Ø¡Ä
Å¹¤ÎÇä¾å¶â¤Î°ìÉô¤ÏÀ¸³è¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ê¤É¤Ë¤â´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£