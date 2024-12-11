¡Ö¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÇÄ´²ñÄ¹¤¬ÉÔ²÷´¶¡¡ ¡ÈÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¼«¸ø¹ñ3ÅÞ¹ç°Õ¼õ¤±
¡Ö¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç3ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò178Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é°ú¤¾å¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤âÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÜÂôÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ï¡¢Èó¸ø¼°¤ÎÀÇÄ´´´Éô¤Î²ñ¹ç¤Î¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¾Ü¤·¤¤²ò¼á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö3ÅÞ¤ÎÀÇÄ´²ñÄ¹¤Î¶¨µÄ¤¬¡¢°ìÊâ°ìÊâ¡¢Á°¿Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤´¶¤¸¤ÏÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£