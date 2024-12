DEZERT × MUCCによる対バンライヴ<DEZERT Presents 【This Is The “FACT”】 TOUR 2024 VS MUCC>が11月15日、Zepp Shinjuku (TOKYO)にて開催された。同公演よりセッション映像がDEZERTオフィシャルYouTubeチャンネルに公開された。<DEZERT Presents【This Is The “FACT”】TOUR 2024>は12月27日に初の日本武道館ワンマンを控えるDEZERTが、lynch.、Sadie、MUCCのホームに乗り込んで対バンを行うツーマンツアー企画となるもの。MUCCとの対バンはそのファイナルとしてZepp Shinjukuで開催された。

■<DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>

2024年12月27日(金) 東京・日本武道館

open17:30 / start18:30

▼チケット

全席指定 ¥6,600(税込)

※未発表音源「オーディナリー」CD付き

※営利目的の転売禁止 / 未就学児童入場不可

(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999



■ドキュメンタリー作品『DEZERT “Ordinary days” 〜ROAD TO NIPPON BUDOKAN DOCUMENTARY FILM〜』

2024年11月16日(土)正午より配信開始

U-NEXTにて独占配信

閲覧:https://video.unext.jp/title/SID0159227

▼インタビュー出演アーティスト(※アルファベット順)

足立房文 / aie (deadman) / AKi / Allen (MUCC Support) / Bikky (CHAQLA.) / HIROTO (Alice Nine.) / hyde (L'Arc-en-Ciel) / 架神 (DEXCORE) / [ kei ] / Ken (L'Arc-en-Ciel) / 小柳 (夕闇に誘いし漆黒の天使達) / lynch. / Masa (NOCTURNAL BLOODLUST) / ミヤ (MUCC) / Sadie / SAKI / Sakura (gibkiy gibkiy gibkiy, Rayflower, ZIGZO) / Shinya (DIR EN GREY) / Shou (Verde/, Alice Nine.) / 昴 (Royz) / 逹瑯 (MUCC) / YUKKE (MUCC)







■<AKi × DEZERT「BORDERLINE」>

2024年12月21日(土) SHIBUYA STREAM HALL

open17:00 / start18:00

▼チケット

スタンディング ¥7,700(税込・ドリンク代別)

※4歳以上有料

所属事務所の先輩MUCCを迎えて行われたZepp Shinjuku公演では、MUCCの「流星」に千秋(DEZERT / Vo)、DEZERTの「ミスターショットガンガール」に逹瑯(MUCC/Vo)が加わってセッションを繰り広げた。そのシーンを収録したライヴ映像には、先輩バンドへのリスペクトと、後輩バンドへのエールという“繋がり”を感じることができる。