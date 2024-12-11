¶â»ý¤Á¤Ïñá¤é¤Ê¤¤(¸åÊÔ)¡¿ÀäË¾¥é¥¤¥ó¹©¡¡ÆÈ¿È¹öÃæµ㉝
¹ñ¸ì¤¬5¤À¤È¤«¡¢¿ô³Ø¤¬2¤À¤È¤«ÂÎ°é¤¬1¤À¤È¤«¿ô»ú¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¶µ»Õ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¡£
ÄÌÃÎÉ½¡¢ÄÌ¿®Êí¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Í¤Î²ÁÃÍ¤òÄêÎÌ²½¤¹¤ë¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¿¤ëÐþËý¤«¡¢Â¬Äê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï»ºÁí¸¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥µ¥Ö¥ë¤Ê¤Î¤«¤È»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤ËÊ°³´¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¿ôÃÍ¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£
¿ô³Ø¤¬2¤Ç¤â³§¤ÈÆ±¤¸µë¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢³§¸øÊ¿¤Ë¼ø¶È¤ò¼õ¤±ÁÝ½üÅöÈÖ¤ò¤¹¤ë¡£
¿Í¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤ÆÊ¿Åù¤Ç¡¢Ì¿¤Î²ÁÃÍ¤Ëº¹°Û¤Ï¤Ê¤¯³§Âº¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥È¤Î²ÁÃÍ¤Ï¿ô»ú¤¸¤ã¤¢¡¢Â¬¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£
¡ØÀäË¾¥é¥¤¥ó¹©¡¡ÆÈ¿È¹öÃæµ¡Ù¤òÆÉ¤à
¥Ê¥ó¥Á¥ã¥Ã¥Æ¡ª
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ¿¤Î²ÁÃÍ¤Ï¿ô»ú¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÇ¯¼ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¼ÀÇ³Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
Ç¯¼ý¤¬Äã¤¤¤Èµë¿©¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢º§³è¤Ç¤Ïº¹ÊÌ¤µ¤ì¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¸ä³Ú¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³¤È¥Ó¡¼¥ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬Ìµ²ÁÃÍ¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë´Ù¤ë¡£
ºÐ¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ëÄø¡¢¼ýÆþ¤Ë¤è¤ë³Êº¹¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ±À¤Âå¤Ç²ÈÄí¤ò»ý¤Á¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¤¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆµÙÆüÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÎÙ¿Í¤È¡¢²¿¤â»ý¤¿¤Ì¼«Ê¬¤È¤Î³Êº¹¤ÏÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÀ¨»´¤µ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¹ñ²È¤Ï¹â³ÛÇ¼ÀÇ¼Ô¤òÍ¥¶ø¤·¡¢ÉÏº¤ÁØ¤ÏÃî¤±¤é¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦¼¡Âè¤Ç¤¢¤ë¡£
À¸³èÊÝ¸î¤Ï¿©¤¦¤Ëº¤¤Ã¤¿À¸³èº¤µç¼Ô¤ÎÈÈºá¤«¤éÉÙÍµÁØ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Î¤ßÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È²äÁ³¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¡¢¹ñ²È¤«¤é¤ÎººÄê³Û¤Ê¤É¥Õ¥¡¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Õ¤À¡£
¹â³ÛÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ê¤ó¤¶³§¼éÁ¬ÅÛ¡¢¶â¤Ë±ø¤¤·ùÌ£¤ÊÏ¢Ãæ¤µ¡£
ÓË¸Æ¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¡¢¶â»ý¤Á¤Ï·ù¤À¤Í¥¨¨¡¨¡¡ª
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¶â»ý¤Á¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡£
¤É¤ì¤¯¤é¤¤¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Ë·ù¤ÊÅÛ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤òÃý¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡£
Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»ñËÜ²È³¬µé¡Ö¶â»ý¤Á¡×¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
40Ç¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Èµ©¤Ë¶â»ý¤Á¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¸ÄÂÎ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç4¿Í¤¯¤é¤¤¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¤Ï¶â»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¹Æ¤Ç¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£
Àè¤º¶â»ý¤Á¤Ïµï¼ò²°¤Ç³÷ËÈ¤òÃíÊ¸¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
1200±ß¤Î»É¿È¤è¤ê2000±ß¤Î³÷ËÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤òÍê¤à¤Î¤ò¸«¤Æ¶ÃØ³¤·¤¿¡£
»É¿È¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¤«¤é100±ß¤ÎÈÄ³÷ËÈ¤Ë¥ï¥µ¥Ó¤È¾ßÌý¤ò¤Ä¤±¤Æºè¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µï¼ò²°¤Ç³÷ËÈ¤òÍê¤à¹Ô°Ù¤Ïµö¤·¤¬¤¿¤¤ÄøÈóÆ»¤Ë±Ç¤ë¡£
¤Ê¤ó¤Ç¥«¥Þ¥Ü¥³¤Ê¤ó¤À¤è¡¢»É¿È¤ò¿©¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤Ï¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¹âµéµû¤ò¿©¤Ù¤Ä¤¯¤·¤¿·ë²Ì³÷ËÈ¤ò¹¥¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤¤Ã¤È¡£
¤Ç¤â¥Á¥¯¥ï¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£
¶â»ý¤Á¤Ï·ö²Þ¤ò¤¹¤ë¡£
¤è¤¯ºÛÈ½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤«ºÛÈ½¤¬¹¥¤¤é¤·¤¤¡£
¤¢¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¶â»ý¤Á¤Ï·ö²Þ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¶â»ý¤Á¤Ïñá¤é¤Ê¤¤¡£
¼«±Ä¶È¤À¤È¸À¤¦¤«¤é¾®¤µ¤Ê¹©Ì³Å¹¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¡£
°ìÅùÃÏ¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó½»¤Þ¤¤¤Ç¼Ö¤ò3Âæ»ý¤Á¡¢Ê¹¤±¤Ð¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤â»Ù¼Ò¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¶²¤ì¤Ê¤¬¤éË¬¤¤¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥è¥ì¥è¥ì¥·¥ã¥Ä¤ÈÍú¤¤Ä¤Ö¤·¤¿¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Ç½Ð¤ÆÍè¤ÆÂçÊÑ¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿¡£
»þ·×¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò°ìÀÚ¿È¤ËÃå¤±¤º¡¢¶â¤¢¤ë¼«Ëý¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤ËÇ¯¼ý¤È¤«»ñ»º¤òÊ¹¤¤¤Æ¤âÁ´Á³¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£·å¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£
À®¸ù¤·¤Æ¤âñá¤é¤º¡¢¸¬µõ¤Ç·ö²Þ¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦¼ïÂ²¤À¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈYouTube¤Ç¡ÖÇ¯¼ý¤¬¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤ó¤ÆÆÀ°Õµ¤¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÇÚ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
»ñ»º4²¯FIRE¡ª¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ònote¤ÇÈÎÇäÃæ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¤±¤É¤½¤ì¸À¤Ã¤Á¤ã¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç±³¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£
¶â»ý¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â·ö²Þ¤Ï¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¶â»ý¤Á³§¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÀäÂÐ¤ËÔú¤é¤Ê¤¤¡£
½êÍ¤¹¤ëÆüËÜ¶ä¹Ô·ô¤ò»Ï¤á¤¢¤é¤æ¤ë»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÊÑÆ°¤ò¶ËÃ¼¤Ë¶²¤ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤òÎøÊ¸¤Ç¤âÆÉ¤à¤è¤¦¤ËËèÄ«¤½¤ï¤½¤ï¤·¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÌÀÆüÍè¤ë¤ä¤â¤·¤ì¤Ì¹ñÎ©Ë½ÎÏÁÈ¿¥¡Ö¹ñÀÇ¶É¡×¤Ë¶±¤¨¡¢±£¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¿¤Þ¤Ë°û¤ß²ñ¤Ë¥Õ¥é¤Ã¤È¸½¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æº©´ê¤¹¤ë¤âÔú¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£
¹ñÀÇ¤ÎÌ©Äå¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Èµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ãË¡ÅÒÇî¡ÖÎÎ¼ý¾Ú¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÆü±¢¤ÇÀ¸¤¤ë¸½Âå¤ÎÇ¦¤Ó¤¬¡¢¶â»ý¤Á¤Î¼ÂÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¶â»ý¤Á¤Ï°ìÈÌ¿Í¤Ë¡¢¹ªÌ¯¤Ëµ¼ÂÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¡¢¶¥Äú¾ì¤Ç¾ÆÃñ°û¤ó¤Ç¤ë¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ë¡¢PJ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¼å¼ÔÃËÀ¤Ë¡£
ÈàÅÛ¤é¤Î±£¤ì¿È¤Î½Ñ¤ò¸«ÇË¤ê¡¢¹ñÀÇ¶É¤Ë¤·¤ç¤Ã¤Ô¤¤¤Æ¤ä¤ë¤Î¤¬¡¢²æ¡¹½îÌ±¤ÎÌ³¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÇºÇ¹â!! ÀÇ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤È¤â½Ð²ñ¤¨¤¿¤è