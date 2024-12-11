ÀäÂÐ¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Ê¤¤ÂçÊª»Ê²ñ¼Ô¡¡¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç±©Ä»¤äÆÁ¸÷¤¬¥Ü¥íµã¤¤Î²£¤Ç¡ÖÎä·ì¿Í´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×ÍýÍ³¹ðÇò
¡¡£±£°Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬£Ä£Å£Å£Ð¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÊÌ¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌ¡Ø¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ù¤Î¼ö¤¤¤ò¸ì¤ëÌë¡×´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£¤Î»þÂå¤Ï°é»ù¤Ç¤â¡ÖÃË¤À¤«¤é¡×¡Ö½÷¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¤ÎÏÃÂê¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡Öº¨¤ß¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤´¶Æ°Åª¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¤¿É¤¤¤³¤ÈÈá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¶¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ëÃæ¡¢ÍýÍ³¤ò¡Ö£µ¡¢£¶ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤é¡¢ÃË¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç£²²ó¤·¤«µã¤¤¤Á¤ã¤À¤á¤À¤È¡££±²óÌÜ¤Ï¥ª¥®¥ã¡¼¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¡¢¤â¤¦£±²ó¤Ï¤ª¤Õ¤¯¤í¤¬»à¤ó¤À»þ¡£¤½¤Î£²²ó°Ê³°µã¤¯¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢µã¤±¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤Ç¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±©Ä»¤µ¤ó¤È¤«ÆÁ¸÷¤µ¤ó¤¬¥Ü¥íµã¤¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â²¶¤À¤±ÎäÀÅ¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¡¢Îä·ì¿Í´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£°ã¤¦¤Î²¶¤â¿´¤Çµã¤¤¤Æ¤ó¤Î¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¾Ð¤ï¤»¡Ö¤¿¤À¤Í¡¢¤°¤Ã¤È¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£