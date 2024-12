King & Prince、全曲を通してひとつの物語を描いたグループ初のコンセプトアルバム『Re:ERA』リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■表題曲「WOW」は、高橋海人が三浦大知と音楽プロデューサーのUTAとコラボ制作!

King & Princeがニューアルバム『Re:ERA』を12月11日に発売した。

6枚目のオリジナルアルバムとなる今作は、自身初となるコンセプトアルバム。全曲を通じてひとつの物語が描かれており、収録曲数分の全16体のキャラクターなどをメンバーの高橋海人(「高」は、はしごだかが正式表記)が描き下ろしている。

表題曲「WOW」は、高橋が三浦大知と音楽プロデューサーのUTAとコラボ制作。振り付けは三浦大知が手掛けた。永瀬廉ソロ曲「染み」は、なにわ男子の西畑大吾とAぇ! group正門良規とコラボ、高橋ソロ曲「POPSTAR in the KINGDOM」ではSKY-HIとコラボした。

その他、緑黄色社会のメンバーが手掛けた「ボーイミーツガール」、Mega Shinnosukeが作詞作曲を担当した「Harajuku」(通常盤収録)、高橋海人が作詞作曲に携わった「Odyssey」など全15曲(通常盤は16曲)が収録されている。

そして、初回限定盤Aの特典映像には、「WOW」のMVとそのBehind the scenes、CDデビュー6周年にちなんだオリジナルコンテンツ「6歳は誰だ!? 同期当てクイズ」を収録。初回限定盤Bの特典映像には、『Re:ERA』Behind the scenes、「POPSTAR in the KINGDOM」Behind the scenesと、「染み」 Behind the scenesが収録される。

リリース情報

2024.10.14 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Re:ERA』

2024.12.11 ON SALE

ALBUM『Re:ERA』



King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41?ima=0840

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/