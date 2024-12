東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催!

第3弾はディズニー映画『シュガー・ラッシュ』がテーマの「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

今回は、期間中に販売されるグッズ・お土産を紹介していきます。

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」グッズ・お土産

販売日:2025年1月14日(火)

販売店舗:東京ディズニーランド 雑貨類ディズニー&カンパニー/お菓子類ワールドバザール・コンフェクショナリー

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の世界観をイメージしたカラフルで甘いスウィーツがたくさん描かれたグッズが登場!

ぬいぐるみ ヴァネロペ

価格:5,500円

ヴァネロペ全身デザインのぬいぐるみ。

上目遣いのにっこり笑顔がかわいい!

ぬいぐるみバッジ ミッキーマウス

価格:2,600円

ミッキーマウスをモチーフにしたぬいぐるみバッジ。

東京ディズニーランドのパレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム!」のコスチュームです。

ぬいぐるみバッジ ミニーマウス

価格:2,600円

ミニーマウスをモチーフにしたぬいぐるみバッジ。

クリームのようなカラーがおしゃれ!

ぬいぐるみバッジ ドナルドダック

価格:2,600円

ドナルドダックをモチーフにしたぬいぐるみバッジ。

キウイフルーツをデザインに取り入れたコスチュームです。

ぬいぐるみバッジ デイジーダック

価格:2,600円

デイジーダックをモチーフにしたぬいぐるみバッジ。

紫のカラーが大人っぽい印象です。

ポストカードセット

価格:500円

ヴァネロペやディズニーの仲間たちが描かれたポストカード2枚セット。

クリアホルダーセット

価格:700円

クリアホルダー2枚セット。

異なるデザインとサイズになっています。

ステッカーセット

価格:800円

キャラクターたちやお菓子がモチーフになったステッカー20枚セット。

お菓子のパッケージがモチーフになったケースもかわいい!

ピンバッジ

価格:1,200円

ヴァネロペデザインのピンバッジ。

両手をあげた元気いっぱいのポーズです。

カンバッジセット

価格:1,100円

カンバッジ3個セット。

イベントロゴやヴァネロペのデザインもセットになっています。

ボールペンセット

価格:2,400円

カラフルなキャンディーがモチーフになった黒色ペン3本セット。

きんちゃく

価格:1,000円

ヴァネロペやディズニーの仲間たちが描かれたきんちゃく。

パークを楽しんだ記念やお菓子の持ち歩きにも☆

ミニタオルセット

価格:1,600円

ヴァネロペやディズニーの仲間たち、お菓子がたくさん描かれたミニタオル2枚セット。

ブランケット

価格:5,500円

ヴァネロペやディズニーの仲間たちが描かれたブランケット。

ハート型のケースに収納できます☆

ポータブルクッション

価格:2,600円

ヴァネロペやディズニーの仲間たちが描かれたポータブルクッション。

たたんでバッグに入れて持ち運ぶことができます。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格:1,600円

「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」をイメージしたディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉。

チョコミントのような彩りがかわいい!

グミ(3袋セット)

価格:750円

ヴァネロペなどがモチーフになったグレープ味のトレーグミ3袋セット。

キャンディー

価格:1,800円

ミルク味のキャンディ。

パッケージはアイスクリームがモチーフになっています。

グミ

価格:800円

星の形をしたストロベリー味とソーダ味のグミ。

カラフルなマシュマロのようなパッケージの持ち手もポイント!

マシュマロ

価格:700円

チョコレートソースが入ったマシュマロ。

パッケージはまるで大きなキャンディーみたい!

チョコレート

価格:900円

ハートの形をしたチョコレート。

個包装になっているのでおみやげにもぴったり。

クッキー

価格:900円

ヴァネロペやミッキーたちが描かれたクッキー。

お菓子のパッケージ風デザインがかわいい!

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」グッズ・お土産の紹介でした。

©Disney

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。

また、品切れや販売終了となる場合があります

