櫻井純が難病当事者の声を届ける！月刊福祉「ありのままの自分を」

月刊福祉

櫻スタートラベル合同会社の代表であり、難病当事者でキャリアコンサルタントとしても活動する櫻井純が、全国社会福祉協議会が発行する月刊誌「月刊福祉」の連載企画「ありのままの自分を」コーナーにて、2024年11月号から2025年1月号までの3号にわたり連載記事を掲載。

「ありのままの自分を」コーナーは、難病や障害を抱える当事者やその支援者が日々の暮らしや思いを語ることで、読者に当事者への理解を深めてもらうことを目的とした企画です。

櫻井は、難病当事者としての視点を通じ、これまでの人生経験や社会活動への想いを3回にわたり発信しました。

【各号掲載タイトル】

2024年11月号 「社会参加への想いから病室で起業した」

2024年12月号 「合理的配慮をかたちづくるのは目で見てふれる“対話”から」

2025年1月号 「生かされてる命の意味を考える」

2025年1月号に掲載される連載最終回では、櫻井が「生かされてる命の意味を考える」をテーマに、自身の長い闘病生活の中でなぜ旅行業に携わることを選んだのか、障害者差別解消法における合理的配慮の実践をどのように考えているのか、そしてキャリアコンサルタントとして学び続ける理由について語っています。

執筆は病室や自宅において何度も校正を繰り返しながら行われ、困難の中にも強い意志を感じさせる内容となっています。

櫻井の言葉は、難病や障害を抱えながらも「ありたい自分」に近づくために社会参加を目指す多くの人々の希望となることでしょう。

