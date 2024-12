LIVE BOARDとニッポンダイナミックシステムズは、NDSの持つez-DynamicADの機能拡張により、Programmatic DOOHに特化したサービスの提供を2024年12月11日より開始しました。

LIVE BOARD/ニッポンダイナミックシステムズ「ez-Programmatic AD by LIVE BOARD」

LIVE BOARDとニッポンダイナミックシステムズは、NDSの持つez-DynamicADの機能拡張により、Programmatic DOOHに特化したサービスの提供を2024年12月11日より開始。

LIVE BOARDの持つProgrammatic DOOH取引及び、DSP/SSP/アドサーバー運用のノウハウに加え、NDSの開発するez-DynamicADの広告アドリクエスト機能の拡張を行うことで、駅/電車内のDOOH広告において、大規模なシステム改修を伴わずに、Programmatic取引にすぐに参画できる配信サービス「ez-Programmatic AD by LIVE BOARD」をリリースします。

Programmatic DOOH取引の実現には、広告アドリクエスト機能、最適配分及びクリエイティブの事前ダウンロード、複数のアドリクエストの同時処理など、メディアオーナー様にとって既存のCMS改修における障壁が存在しています。

「ez-Programmatic AD by LIVE BOARD」は、LIVE BOARDプラットフォームとの接続を実現している64,500面を越える接続実績をもとに、Programmatic DOOHに特化して開発されたサービスとなっており、本サービスをメディアオーナー様が導入することで、既存CMSの大規模改修を伴わない最小限のコスト負担、最速3営業日でLIVE BOARDプラットフォームを通じたProgrammatic DOOH取引を実現することが可能になります。

LIVE BOARDとNDSは、国内におけるProgrammatic DOOH市場のパイオニアとして、LIVE BOARD創業当時からこれらの取引における実装に向けた革新的な取り組みのため、今日に至るまで意見交換を交わし、メディアオーナー様にとって最適なサービスを提案するため様々な企画を提供してきました。

▼各社の役割

NDS:DOOHにおける外部情報連動広告配信システム技術の提供(広告アドリクエスト機能の拡張)

LIVE BOARD:DOOH広告配信の取引、プラットフォームの運用、DOOH広告配信枠の提供・放映

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post Programmatic DOOHに特化!LIVE BOARD/ニッポンダイナミックシステムズ「ez-Programmatic AD by LIVE BOARD」 appeared first on Dtimes.