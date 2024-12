東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催!

今回は、イーストサイド・カフェで提供されるスペシャルセットを紹介していきます。

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」スペシャルセット

価格:パスタ2,600円 ホットサンド2,800円 グリルドビーフ3,800円

提供期間:2024年12月26日から2025年3月31日

販売店舗:東京ディズニーランド/ワールドバザール「イーストサイド・カフェ」

アンティパスト・ミスト ポークリエットのクレープ、チーズモンブラン、枝豆とパプリカムース、小柱とマッシュポテト

メインディッシュ選択

スパゲッティ、トリュフ香る海老のトマトクリームソース チーズマッシュポテト添え

スパゲッティ、キノコとパンチェッタのボロネーゼ マスカルポーネ添え

ホットサンド(ハム、チーズ、キャベツのハニーマスタード)、サラダ、パプリカトマト ソース

グリルドビーフ、バルサミコソース トリュフ風味のマッシュポテト、パプリカトマトソース

東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第3弾ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』がテーマ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催!

今回の第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」は、ヴァネロペが想像したお菓子でできた世界がテーマ。

イーストサイド・カフェで提供されるスペシャルセットは、スウィーツを集めたような見た目華やかなセット。

アンティパスト・ミストは、ソースで描いたレースコースに、アイスやケーキをイメージした色とりどりの前菜を盛り付けています。

パスタはオマール海老を使ったソースに、アイスクリームに見立てたマッシュポテトを添えています。

スウィーツを集めたような前菜と選択式のメインディッシュが楽しめるスペシャルセット。

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」スペシャルセットの紹介でした。

