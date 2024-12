東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催!

今回は、「ステーキプレート」を紹介していきます。

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」ステーキプレート

価格:サーロインステーキ140g: 2,980円 サーロインステーキ210g: 3,680円

提供期間:2024年12月26日から2025年3月31日

販売店舗:東京ディズニーランド「センターストリート・コーヒーハウス」

サーロインステーキ 和風ソースとオランデーズソース ピスタチオ添え、キノコ のトマトクリームドリア、マッシュポテト、南瓜のフリッタータ

東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第3弾ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』がテーマ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催!

今回の第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」は、ヴァネロペが想像したお菓子でできた世界がテーマ。

センターストリート・コーヒーハウスで提供されるステーキプレートは、サーロインステーキをカラフルでポップに盛り付けたメニュー。

まるでお菓子のような付け合わせは、カップケーキに見立てたマッシュポテトとパウンドケーキに見立てたフリッタータです。

お菓子のような付け合わせもかわいいステーキセット。

お肉のボリュームも選択できます。

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」ステーキプレートの紹介でした。

