INTO Uから、美しい発色をキープしながらうるおいたっぷり閉じ込めた「グローリップティント」とふんわりと軽い質感でローマットな仕上がりが楽しめる「ベルベットリップマット」が12月5日(木)より、ロフト・プラザ・@cosmeなどバラエティショップ他(一部店舗を除く)にて新発売となった。

■グローリップティント

麗知株式会社

「グローリップティント」は、まるでガラスのような透明感を与え、うるうる唇が叶うティントタイプ。オイルインウォーター処方で薄い膜を形成し、長時間美しい発色をキープしながら、唇を内側からしっかり保湿しみずみずしい唇を実現してくれる。

INTO U グローリップティント全4色 2.6g 1,540円(税込)

GW01 IN PEACH柔らかく愛らしいピーチカラー。GW04 IN FUSHIAフレッシュで華やかなフューシャピンク。GW05 IN TAWNY落ち着きと温かみを感じさせるタウニーブラウン。GW06 IN RED深みのあるクラシックレッド。

■ベルベットリップマット

麗知株式会社

「ベルベットリップマット」はふんわりとしたパウダリーマットな仕上がりで、唇を美しく彩るマットタイプ。軽い微粒子のパウダーが唇にしっかり密着し、うるおいを閉じ込めつつも、色落ちしにくいロングラスティングな仕上がり。無重力のようなしっとり軽やかなつけ心地で、生っぽいセミマットな仕上がりの“ローマット”な質感を演出してくれる。

INTO U ベルベットリップマット全3色 2.6g 1,540円(税込)

VT01 IN PEACH柔らかく可憐なピーチカラー。VT03 IN NUDEヘルシーで洗練されたヌードカラー。VT06 IN BROWNモード感漂うディープブラウン。