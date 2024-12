フィリピンで熱狂的な支持を受ける日本アニメの実写版映画『ボルテスV レガシー』が、12月15日(日)19:00より、『日曜アニメ劇場』にて最速放送されることが発表された。全国無料放送のBS12 トゥエルビにて毎週日曜19:00より放送されている、劇場版アニメや長編アニメに特化した『日曜アニメ劇場』にて、実写版映画『ボルテスV レガシー』が放送される。1977年のテレビアニメ『超電磁マシーン ボルテスV』放送から約半世紀。日本以上に熱狂的な支持を受けているフィリピンで映画1本、テレビシリーズ90話の大ボリュームで実写化!”ボアザン星” からやってきたプリンス・ザルドス率いる軍隊に立ち向かうべく、スティーヴ、ビッグ・バート、リトル・ジョンのアームストロング3兄弟とマーク・ゴードン、ジェイミー・ロビンソンの5人が、密かに製造されていた5機のマシンに乗り込み戦いに挑む!

映画『ボルテスV レガシー』は、日本の劇場公開用にフィリピン版の映画には含まれていなかったシーンの追加を含む再編集を実施し、映像のクォリティも大幅にアップ。迫力が増した「超電磁編集版」での公開となっている。2024年10月18日の劇場公開後、宇宙最速でTV初放送となる本作をお見逃しなく!(C)TOEI Co. Ltd, Telesuccess All Rights Reserved