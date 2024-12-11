Ãæ¹ñ¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎÀßÈ÷ÍÆÎÌ¡¢5²¯¥¥í¥ï¥Ã¥ÈÄ¶¤Ë
º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤Îµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬¼¡¡¹¤È¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»º¶ÈÂÎ·Ï¤¬ÃÛ¤«¤ì¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Å¾´¹¤ÎÊâ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¸¦µæ³«È¯¤·¤¿À¤³¦ºÇÂç¤ÎÉâÂÎ¼°É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬Àè¤´¤í¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¤Ç¥é¥¤¥ó¥ª¥Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥í¡¼¥¿¡¼¤ÎÄ¾·Â¤Ï260¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤·¡¢ÁÝ°úÌÌÀÑ¤ÏÉ¸½àÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì7ÌÌ¤ËÁêÅö¤·¡¢1´ðÅö¤¿¤êÇ¯´Ö6200Ëü¥¥í¥ï¥Ã¥È»þ¤Î¥¯¥ê¡¼¥óÅÅÎÏ¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÉ¸¹â¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇ¸å¤ÎÈ¯ÅÅ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬Ä´À°»î¸³¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿³Æ³¤°è¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤Ï4500Ëü¥¥í¥ï¥Ã¥È¤òÆÍÇË¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤ÏÌÜ²¼5²¯¥¥í¥ï¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ç¤ËÄ¶¤¨¡¢À¤³¦¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÁíÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤Î50¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯1¡Á10·î¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÎÌ¤Ï7580²¯¥¥í¥ï¥Ã¥È»þ¤òÄ¶¤¨¡¢Á´¹ñ¤ÎÁíÈ¯ÅÅÎÌ¤ÎÌó10Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤¬À¤³¦»Ô¾ì¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥æ¥Ë¥Ã¥È60¡ó¡¢¥Ö¥ì¡¼¥É64¡ó¡¢È¯ÅÅµ¡73¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¡¢À¤³¦¤Ç¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥æ¥Ë¥Ã¥È¾å°Ì5¼Ò¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¤¦¤Á4¼Ò¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Îß·×¤Ç671´ð¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÀ°È÷¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ´ë¶È¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë