¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×ºÇ½ª²ó¡¡ÈÕÇ¯¤ÎÆ»Ä¹¤ËÁê¼¡¤°Èá·à¡©¤¢¤é¤¹¤¸¤ËÃíÌÜ¤Î°ìÊ¸¡Ö°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬¡Ä¡×»Ë¼Â¥Ù¡¼¥¹Å¸³«¤«
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê36¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ï15Æü¡¢15Ê¬³ÈÂç¤ÇºÇ½ª²ó¡ÊÂè48ÏÃ¡Ë¡ÖÊª¸ì¤ÎÀè¤Ë¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ã»Ò¡×¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ó¡×¡ÖÂçÎø°¦¡ÁËÍ¤òËº¤ì¤ë·¯¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë¡È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌ¾¼ê¡ÉÂçÀÐÀÅ»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ63ºîÌÜ¡£ÀéÇ¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤òËÂ¤¤¤À½÷Î®ºî²È¡¦»ç¼°Éô¤ÎÇÈÍð¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£ÂçÀÐ»á¤Ï2006Ç¯¡Ö¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡×°ÊÍè2²óÌÜ¤ÎÂç²ÏµÓËÜ¡£µÈ¹â¤Ï08Ç¯¡ÖÆÆÉ±¡×°ÊÍè2²óÌÜ¤ÎÂç²Ï½Ð±é¡¢½é¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤¬¤Æ»þ¤¬¤¿¤Á¡¢Æ£¸¶Æ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤Ï¶¦¤Ë¹ñ¤ò»Ù¤¨¤¿¸ø¶ª¤ä¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¼«¤é¤Î»à´ü¤ò¸ç¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡×¤Î°ìÊ¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Á°²óÂè47ÏÃ¡Ê12·î8Æü¡Ë¤Î·àÃæ¤ÎÇ¯Âå¤Ï¡¢´²¿Î4Ç¯¡Ê1020Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£»Ë¼Â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ£¸¶Æ»Ä¹¤ÎË×Ç¯¤ÏËü¼÷4Ç¯¡Ê1027Ç¯¡Ë¡£¤½¤ÎÁ°¤ÎËü¼÷2Ç¯¡Ê1025Ç¯¡Ë¡¢¾®°ì¾ò±¡¡ÊÆØÌÀ¿Æ²¦¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿»°½÷¡¦Æ£¸¶´²»Ò¡¢ÆØÎÉ¡Ê¤¢¤Ä¤Ê¤¬¡Ë¿Æ²¦¡Ê¤Î¤Á¤Î¸å¼ë¿ýÅ·¹Ä¡Ë¤ËÆþÆâ¤·¤¿Ï»½÷¡¦Æ£¸¶´ò»Ò¡Ê±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÂÀÅÄ·ëÇµ¡¢ºÇ½ª²ó¤ÏÂí¼·³¤¡Ë¤¬éªµî¡Ê¤³¤¦¤¤ç¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ëü¼÷4Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½Ð²È¤·¤Æ¤¤¤¿»°ÃË¡¦Æ£¸¶¸²¿®¡Ê±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÉ´À¥ºó¡Ë¡¢¼¡½÷¡¦Æ£¸¶Õ«»Ò¡Ê±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿Æ»Ä¹¡£ÈÕÇ¯¤ËÁê¼¡¤°Èá·à¡£º£ºî¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡£