東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催!

今回は、「スペシャルドーナツ(チョコミント)」を紹介していきます。

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」スペシャルドーナツ(チョコミント)

提供期間:2024年12月26日から2025年3月31日

価格:450円

販売店舗:

東京ディズニーランド/アドベンチャーランド「ロイヤルストリート・ベランダ

東京ディズニーランド/ファンタジーランド「クレオズ」

東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第3弾ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』がテーマ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催!

今回の第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」は、ヴァネロペが想像したお菓子でできた世界がテーマ。

スペシャルドーナツ(チョコミント)は、ヴァネロペをイメージしてデコレーションしたドーナツ。

ヴァネロペの衣装のような色合いの、ミント風味のチョコでコーティングされています。

ヴァネロペカラーのミント風味のチョコがかわいい!

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」スペシャルドーナツ(チョコミント)の紹介でした。

