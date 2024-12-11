±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Þ¥¤¡ÙÊª¸ì¤ÏÁ´48ÄÌ¤ê¤Ç·ëËö¤Ï7ÄÌ¤ê¡¡ÆüËÜ½é¤Î´ÑµÒÅêÉ¼·¿¤Ç¿·¶Ê16¶Ê¡ª±ÇÁü¸ø³«
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¡Ê¥Ò¥×¥Þ¥¤¡¡2025Ç¯2·î21Æü¸ø³«¡Ë¤Î¿·¾ðÊó¤¬11Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£·à¾ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë´ÑµÒ»²²Ã·¿¡ã¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±Ç²è¡ä¤È¤Ê¤ê¡¢´ÑµÒ¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤Î¾¡ÇÔ¤¬·èÄê¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¿¤á¡¢Á´48ÄÌ¤ê¤ÎÊª¸ì¥ë¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢16¶Ê¤Î¿·¶Ê¤È7ÄÌ¤ê¤Î¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊª¸ì48ÄÌ¤ê¡ª·ã¤·¤¤¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Þ¥¤¡Ù¤ÎºÇ¿·±ÇÁü
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ãæ²¦¶è¡¦¸À¤ÎÍÕÅÞÅÞ¼ó¤ÎÅìÊýÅ·²µÅý½÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤Î³«ºÅ¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤¬°ìµ¤¤ËÊ¨¤¯²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤È¶¦¤Ë¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡¢Division All Stars¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Battle Anthem- ¡Ü¡×¤¬Î®¤ì¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¥Ð¥È¥ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤ß¤Î¼ê¤Ë¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¢¤È¡¢¥Þ¥¤¥¯¤¬²ñ¾ì¤ËÍî¤Á¤ëÉÔ²º¤Ê¥«¥Ã¥È¤ÇÍ½¹ðÊÔ¤Ï½ªÎ»¡£µÇ°¤¹¤Ù¤¿·»þÂå¤Î¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¿·¶Ê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ç²è´Õ¾Þ·ô¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±¡×¤ÎÂèÆóÃÆÁ°Çä·ô¤Î¾ÜºÙ¤âÈ¯É½¡£TOHO animation STORE¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¢ELR store¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥¹¥È¥¢¡¢¥á¥¤¥¸¥ã¡¼ÄÌÈÎ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡TOHO animation STORE¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¥à¥Ó¥Á¥±¤âÈÎÇä¡£¥à¥Ó¥Á¥±Âè°ìÃÆÁ°Çä·ô¤â¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖHYPSTER¡×¤Ç¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÂè»°ÃÆ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2017Ç¯9·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿²»³Ú¸¶ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤Ï¡¢ÁíÀª18¿Í¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¥¤¥±¥Ö¥¯¥í¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥·¥Ö¥ä¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥·¥ó¥¸¥å¥¯¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥ª¥ª¥µ¥«¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥Ê¥´¥ä¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Î6¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Ç®¤¤¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ãæ²¦¶è¡¦¸À¤ÎÍÕÅÞÅÞ¼ó¤ÎÅìÊýÅ·²µÅý½÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤Î³«ºÅ¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤¬°ìµ¤¤ËÊ¨¤¯²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤È¶¦¤Ë¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡¢Division All Stars¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Battle Anthem- ¡Ü¡×¤¬Î®¤ì¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¥Ð¥È¥ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤ß¤Î¼ê¤Ë¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¢¤È¡¢¥Þ¥¤¥¯¤¬²ñ¾ì¤ËÍî¤Á¤ëÉÔ²º¤Ê¥«¥Ã¥È¤ÇÍ½¹ðÊÔ¤Ï½ªÎ»¡£µÇ°¤¹¤Ù¤¿·»þÂå¤Î¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¿·¶Ê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ç²è´Õ¾Þ·ô¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±¡×¤ÎÂèÆóÃÆÁ°Çä·ô¤Î¾ÜºÙ¤âÈ¯É½¡£TOHO animation STORE¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¢ELR store¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥¹¥È¥¢¡¢¥á¥¤¥¸¥ã¡¼ÄÌÈÎ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡TOHO animation STORE¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¥à¥Ó¥Á¥±¤âÈÎÇä¡£¥à¥Ó¥Á¥±Âè°ìÃÆÁ°Çä·ô¤â¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖHYPSTER¡×¤Ç¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÂè»°ÃÆ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2017Ç¯9·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿²»³Ú¸¶ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤Ï¡¢ÁíÀª18¿Í¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¥¤¥±¥Ö¥¯¥í¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥·¥Ö¥ä¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥·¥ó¥¸¥å¥¯¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥ª¥ª¥µ¥«¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥Ê¥´¥ä¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Î6¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Ç®¤¤¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£