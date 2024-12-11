¡Ú°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡ÛZEH´ð½à¤ò¾å²ó¤ëÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¡ÖSINKA Ult-air¡×¤Î½ÉÇñÂÎ´¶·¿¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
°¦ÃÎ¸©Á´°è¤ª¤è¤ÓÀÅ²¬¸©±ó½£¡¦»°½Å¸©ÅìÉô¡¦´ôÉì¸©ÆîÉôÃÏ°è¤Ë¤Æ¡¢½»Âð»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥µ¡¼¥é½»Âð¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢ZEH´ð½à¤ò¾å²ó¤ë¡ÖÃÇÇ®ÅùÀÇ½Åùµé6(¢¨1)¡×¤ò´ð½à¤È¤·¡¢²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó1Âæ¤Ç²ÈÃæ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¶õµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ëÁ´´Û¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à(¢¨2)¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡¢¡ÖSINKA Ult-air(¥¢¥ë¥Æ¥¢)¡×¤ò6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¡ÖSINKA Ult-air¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿½ÉÇñÂÎ´¶·¿¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤òÌ¾¸Å²°»Ô¼é»³¶è¤Ë³«Àß¡¦2025Ç¯1·î9Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢½ÉÇñ¡¦¸«³Ø¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥µ¡¼¥é½»Âð¤¬6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¾¦ÉÊ¡ÖSINKA Ult-air¡×¤Ï¡¢ZEH´ð½à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÃíÊ¸½»Âð¾¦ÉÊ¡ÖSINKA¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¶¯²½¤·¡¢Á´´Û¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¹â¤¤ÃÇÇ®ÀÇ½¤òÍ¤¹¤ëÃÇÇ®ºà¡¦¥Í¥ª¥Þ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç·úÊª¤òÃì¤Î³°Â¦¤«¤é¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÊñ¤ß¤³¤à¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È³°ÃÇÇ®¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢²°º¬¤ÈÊÉ¤ÎÃÇÇ®¤ò¶¯²½¤·¤¿¡ÖWÃÇÇ®»ÅÍÍ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¼¼Æâ´Ä¶¤ò¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¡£
¡ÖSINKA Ult-air¡×¤Ï¡¢LDK¤ä¿²¼¼¤Ê¤É¤Îµï¼¼¶õ´Ö¤ò¶õÄ´¤¹¤ë°ìÈÌÅª¤ÊÁ´´Û¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤È°Û¤Ê¤ë¡£
¡ÖSINKA Ult-air¡×¤ÎÁ´´Û¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Ï²¼¤äÀöÌÌ¡¦Ã¦°á¡¢²°º¬Î¢¤«¤é¾²²¼¤Þ¤Ç²ÈÃæ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯¶õÄ´¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë²¹ÅÙ¡¦¼¼²¹¤¬°ìÄê¤ËÊÝ¤¿¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¿á¤½Ð¤¹¶õµ¤¤È¼¼²¹¤Î²¹ÅÙº¹¤¬5¡îÄøÅÙ¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔ²÷¤ÊÇ®É÷¤äÎäÉ÷¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥À¥¯¥ÈÆâ¤Ç¤Î·ëÏª¡¦¥«¥Ó¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÉ÷ÎÌ¤Ç¶õµ¤¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µï¼¼Æâ¤äÉô²°´Ö¤Î²¹ÅÙº¹¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¡Ö²¹ÅÙ¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤äÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯´Ö¸÷Ç®Èñ¤Ï°ìÇ¯ÃæÁ´´Û¶õÄ´¤·¤Æ¤â¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê½»Âð¤Î¸ÄÊÌ¶õÄ´¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÇÌó40¡óºï¸º¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÀìÍÑµ¡´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÈÎ¤Î²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤äÁ÷É÷µ¡¤Ê¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢10¡Á15Ç¯¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥³¥¹¥È¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÁ´´Û¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó1/3¤ËÄã¸º¤·¡¢²÷Å¬À¤È¾Ê¥¨¥ÍÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿Êë¤é¤·¤ò³ð¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖSINKA Ult-air¡×»ÅÍÍ¤Î½ÉÇñÂÎ´¶·¿¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹
¤½¤ó¤Ê¡ÖSINKA Ult-air¡×½é¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡È²ÈÂ²¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¸Í·ú¤Æ¤ÇÊë¤é¤¹³Ú¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¡¢²ÈÂ²¤È¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¶¦Æ¯¤²ÈÂ²¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¶á¤¤¥ê¥¢¥ë¥µ¥¤¥º¤ÎÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ¡¢ÂßÀÚ¤Ç½ÉÇñÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ï¥¦¥¹¡×¤ò2025Ç¯1·î9Æü(ÌÚ)¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£
¤³¤Î1Çñ2Æü¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÁ´´Û¶õÄ´¤Î¸ú²Ì¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¥·¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡×¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢
¿åÊ¿¥é¥¤¥ó¤ÈBOX·¿¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Î©ÂÎ´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤Ê¤É¡¢½»ÂðÀßÈ÷¤äÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤½»¤ß¿´ÃÏ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËèÆü¤Î²È»öÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¸úÎ¨Åª¤Ê¿å¤Þ¤ï¤êÆ°Àþ¤È¥¬¥¹°áÎà´¥Áçµ¡¤ò´°È÷¤·¤¿¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤â»î¤»¤ë¡£
¡Ö»îÃå¤ä»î¾è¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²È¤â¡Ø»î½»¡Ù¤·¤ÆÁª¤Ù¤¿¤é¡©¡×¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤«¤é2008Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿½ÉÇñÂÎ´¶¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¡ÖSINKA Ult-air¡×¤ÎÀÇ½¤ä½»¤Þ¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¡ÖSINKA Ult-air¡×¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¼é»³¶èµÈº¬ÂÀ¸Ý¥öº¬3211ÈÖ133
½ÉÇñÂÎ¸³¡§Æü¡¦ÌÚ/¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó17:00¡Á¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÍâ11:00¡¢¶â¡¦ÅÚ¡¦½ËÁ°Æü/¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó17:00¡Á¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÍâ10:00
¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¸«³Ø¡§Ê¿Æü/11:00¡Á17:00¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë/10:00¡Á17:00
ÄêµÙÆü¡§²Ð¡¦¿å
Ì¾¸Å²°¼é»³Å¸¼¨¾ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È:https://sala-house.co.jp/chuumon/tenji/machikado/nagoya-moriyama
¢¨1¡§½»ÂðÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¤Ë¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤òÉ½¤¹Åùµé¤Ç¡¢UAÃÍ0.46W/ÖŽ¥K°Ê²¼(5¡¦6¡¦7ÃÏ°è¤Î¾ì¹ç)
¢¨2¡§FH¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¤Î¡ÖMaHAt¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òºÎÍÑ
¢¨3¡§JIS C 9612:2013¤Ë´ð¤Å¤¯APF¤«¤é»»½Ð¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¤ÈÅÅÎÏÃ±²Á¤òÍÑ¤¤¤¿»î»»¤Ë¤è¤ë¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃÏ°è¡¢µ¤¾Ý¾ò·ï¡¢»ÈÍÑ¾ò·ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÅÅÎÏÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë
(Haruka Isobe)