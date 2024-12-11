¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤ÎAI¥Ð¥¹¥±¥í¥Ü¤â¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÅ¸¼¨²ñ¡¡½é¤Î1000¼ÒÄ¶»²²Ã
¡¡È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ç¹ñÆâºÇÂç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤Ê¤É¤Ç½ÐÅ¸¤¹¤ë´ë¶È¤Î¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ1000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏAI¤Ê¤É¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÂ®¤¯¿¶¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Îµ÷Î¥¤Çº£Ç¯9·î¤Ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖAI¥Ð¥¹¥±¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤ÏMR¡ÊÊ£¹ç¸½¼Â¡Ë¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤¤¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÆâÉô¤â¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤ÏÀ¸À®AI¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤ÇÍ¢Á÷¤Ê¤É´ÖÀÜÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤Þ¤Ç¤½¤Î¿þÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤Ïº£²ó¡¢½é¤á¤Æ1000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢10Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏAI¤Ê¤É¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÂ®¤¯¿¶¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Îµ÷Î¥¤Çº£Ç¯9·î¤Ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖAI¥Ð¥¹¥±¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤ÏMR¡ÊÊ£¹ç¸½¼Â¡Ë¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤¤¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÆâÉô¤â¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤ÏÀ¸À®AI¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤ÇÍ¢Á÷¤Ê¤É´ÖÀÜÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤Þ¤Ç¤½¤Î¿þÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤Ïº£²ó¡¢½é¤á¤Æ1000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢10Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£