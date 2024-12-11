¡Úµð¿Í¡Û£ÖÎ¹¹ÔÉÔ»²²Ã¤ÎËÙÅÄ¸¿µ¤¬¼«¼ç¥È¥ì¡¡¡Ö¹×¸¥¤·¤Æ¡Ê¥Ï¥ï¥¤¤Ë¡Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦ËÙÅÄ¸¿µÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥Í¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÅÄ¤ÏÁ°Æü£±£°Æü¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿ÊÆ¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Î¹¹Ô¤Ë¤ÏÉÔ»²²Ã¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë°ì·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£µ·î²¼½Ü¤«¤é½ù¡¹¤ËÀ®ÀÓ¤¬Äã²¼¡£¤½¤Î¸å¤ª¤è¤½£³¤«·î´Ö¡¢Æó·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡££Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤â¤«¤Ê¤ï¤º¡¢ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¹×¸¥¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¹×¸¥¤·¤Æ¡Ê¥Ï¥ï¥¤¤Ë¡Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯À®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÆ±´ü¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¼«¼çÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢º£µ¨£¸¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿°æ¾å¤Ï£ÖÎ¹¹Ô¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤³¤ÎÆü¤Ï¸Ä¿ÍÎý½¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã±ÆÈ¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ï¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤â¸Â¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ËÙÅÄ¤Ï¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤Îý½¬¤ò¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¡¢²¹Âç¡Ê°æ¾å¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÌäÂê¤Ê¤·¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê°æ¾å¤È¡Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¹â¤á¹ç¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢²¹Âç¤ÏËÍ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤±¤ÉËÍ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤éÍèµ¨¤ÎÀèÈ¯¤òÃ´¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ£¹£±¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÈ¯¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼è¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£