ÉÙ»Î¥½¥Õ¥È£Ô£Ï£Â¡¢¥Ù¥¤¥ó¤¬²Á³Ê°ú¤¾å¤²ºÆÄó°Æ¡¡£Ë£Ë£Ò°Æ¾å²ó¤ë
Miho Uranaka
¡ÎÅìµþ¡¡£±£±Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ù¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ï£±£±Æü¡¢ÉÙ»Î¥½¥Õ¥È¤ò½ä¤ë³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ê£Ô£Ï£Â¡Ë·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±³ôÅö¤¿¤ê¤ÎÇã¤¤ÉÕ¤±²Á³Ê¤ò½¾Íè¤Î£¹£´£µ£°±ß¤«¤é£¹£¶£°£°±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î£Ë£Ë£Ò¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë£Ô£Ï£Â¤ÎÇã¤¤ÉÕ¤±²Á³Ê£¹£´£µ£±±ß¤ò¾å²ó¤ë¡£
ÉÙ»Î¥½¥Õ¥È¤Ø¤Î£Ô£Ï£Â¤Ï¡¢£Ë£Ë£Ò¤È¥Ù¥¤¥ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÄó°Æ¤¹¤ëÃæ¡¢ÉÙ»Î¥½¥Õ¥È¤Î¼èÄùÌò²ñ¤«¤é»¿Æ±É½ÌÀ¤òÆÀ¤¿£Ë£Ë£Ò¤¬£²ÃÊ³¬£Ô£Ï£Â¤ò¼Â»Ü¡££²²óÌÜ¤Î£Ô£Ï£Â¤ò£±£²·î£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¼Â»ÜÃæ¡£
£±²óÌÜ¤Ï£±³ôÅö¤¿¤ê£¸£¸£°£°±ß¤Ç£¹·î£µÆü¤«¤é£±£±·î£µÆü¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¤Î£³£³¡¥£¸£¶¡ó¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¥Ù¥¤¥ó¤Ï¡¢ÉÙ»Î¥½¥Õ¥È¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤è¤ë»¿Æ±°Õ¸«¤ÎÉ½ÌÀ¤Ê¤É¤ò£Ô£Ï£Â³«»Ï¤Î¾ò·ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£